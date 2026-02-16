La opinión de Donovan Mitchell sobre jugar con LeBron James en los Cavaliers la próxima temporada

El panorama de los Cleveland Cavaliers podría experimentar un giro importante de cara a la próxima temporada, especialmente ante la posibilidad de que LeBron James vuelva a vestir la camiseta del equipo en el que inició su legendaria carrera. En medio de una atmósfera competitiva en la Conferencia Este, Donovan Mitchell no ocultó su entusiasmo a raíz de un eventual regreso del cuatro veces campeón de la NBA, dejando claro que su presencia elevaría todavía más las aspiraciones de su escuadra.

Los Cavs llegan a este tramo decisivo del curso reforzados debido a la incorporación de James Harden en el "deadline", un movimiento que ha consolidado al club como uno de los candidatos a trascender en los eventuales playoffs, debido al potencial del roster actual y al nuevo dúo que integran Mitchell y James Harden.

Sin embargo, el seleccionado a siete Juegos de Estrellas considera que la posible llegada de King James supondría un impulso adicional en la lucha por el anillo en la 2026/2027. "Como fan de LeBron, poder ser su compañero de equipo sería especial. Es LeBron James", señaló Mitchell al medio

SiriusXMNBA, apenas se le consultó sobre la opción del todavía alero de Los Angeles Lakers de acordar con Cleveland en verano.

Donovan Mitchell on the rumors of LeBron finishing his career in Cleveland:



“As a Bron fan, to be able to be a teammate, that would be special... It's LeBron James.”



(via @SiriusXMNBA) pic.twitter.com/mSSNXzBAfc — Legion Hoops (@LegionHoops) February 15, 2026

El futuro del Rey continúa siendo uno de los grandes temas alrededor de la liga. A sus 41 años, el nacido en Akron afrontará la agencia libre en la temporada baja y las posibilidades de continuidad en Los Angeles parecen reducidas, según distintos reportes. En ese escenario, un regreso a los Cavaliers no se descarta, especialmente si decide prolongar su carrera otra campaña, pero bajo un contrato ajustado que permita mantener el equilibrio financiero del proyecto; nada que ver con los 52.6 millones de dólares que cobra en la presente justa, como consecuencia de su opción de jugador.

La posibilidad de reunir a Mitchell, Harden y James en un mismo equipo genera expectación entre aficionados de los Cavs y el propio vestuario. Para la franquicia de Ohio, que ya cuenta con una sólida base de activos y aspiraciones reales en los playoffs, el eventual arribo de una figura histórica como LBJ significaría el paso definitivo hacia la conquista de un nuevo título, siempre que no logren semejante gesta en la 2025/2026.

Mientras tanto, la incertidumbre sobre el futuro del cuatro veces MVP tanto de la regular como de las Finales continúa alimentando el debate en torno a un hipotético movimiento que causaría impacto a lo largo de la NBA

Más noticias sobre LeBron James