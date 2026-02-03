El paquete de cambio que podrían enviar los Lakers a Kings por DeMar DeRozan

Los Angeles Lakers afrontan una semana decisiva en el mercado de cambios de la NBA sin necesidad de incentivos adicionales. Es que la franquicia de Hollywood sigue explorando opciones para reforzar su roster a más tardar el 5 de febrero, a sabiendas de que puede conseguir alguna pieza del calibre de DeMar DeRozan.

De hecho, la gerencia que hace vida en el Crypto.com Arena es consciente que hay varios jugadores que tendrá que incluir en un paquete con destino a los Sacramento Kings si desea obtener al seleccionado a seis All Star, a pesar de que el contrato de éste finaliza en 2027.

La versión en inglés de Sports Illustrated informó que uno de los nombres que los Lakers meterán en la propuesta por DeRozan es Dalton Knecht, quien, según distintos reportes, ya no tendría interés en continuar su carrera en Los Angeles. Este contexto ha abierto la puerta a posibles movimientos agresivos antes de la fecha límite con el objetivo de que los entrenados por JJ Redick sumen experiencia y talento contrastado para una eventual travesía en los playoffs.

Dalton Knecht estaría en el paquete que los Lakers enviarían a los Kings por DeMar DeRozan | William Liang-Imagn Images

Junto a Knecht, la divisa de púrpura y dorado enviaría a Sacramento a los ala-pívots Jake LaRavia y Rui Hachimura más su selección de primera ronda del Draft de la NBA de 2031. Semejante operación permitiría a los angelinos incorporar a un anotador probado, con amplio recorrido en postemporada y una especial habilidad para generar puntos en situaciones de media cancha, aunado a completar un potente póker con Luka Doncic, Austin Reaves y LeBron James.

Eso sí, el coach Redick tendría tarea a la hora de encajar ofensivamente al ex Toronto Raptors y Chicago Bulls, entre otros, ya que Luka y LBJ absorben mucho el esférico y AR15 también intenta tiros por doquier en cada partido.

Por otro lado, el todavía jugador de los Kings sigue rindiendo a buen nivel, dado que promedia 19.2 puntos por encuentro, con un notable 50.6 % en tiros de campo y 34.3 % en triples; este último, tope de carrera. Asimismo, su dominio del disparo de media distancia, mayor fiabilidad exterior y experiencia en finales ajustados convierten al tres veces All-NBA en una opción atractiva que los Lakers no deberían descartar, siempre que las condiciones del mercado acompañen.

¿Cuál es el contrato que absorberían los Lakers si adquieren a DeMar DeRozan?

Pese a ser una figura de jerarquía y bagaje en la liga, DeRozan devenga 24.5 millones de dólares en el curso actual, de los cuales solamente resta por cobrar $13.000.0000, en tanto que recibirá un cheque de $25.7 millones en la 2026/2027 previo a declararse agente libre.

