El quinteto abridor de Los Angeles Lakers si adquieren a DeMar DeRozan

Conforme se acerca la fecha límite de cambios en la NBA, el 5 de febrero, suena con más peso la posibilidad de que DeMar DeRozan se una a Los Angeles Lakers.

En efecto, diversos medios, incluyendo la versión en inglés de Sports Illustrated, creen que el veterano alero pudiera salir de los Sacramento Kings en las próximas horas, a fin de que estos obtengan un paquete desde Hollywood que incluya a Dalton Knecht junto a los ala-pívots Rui Hachimura y Jake LaRavia, y una futura primera ronda del draft.

De cualquier manera, si los angelinos se hacen de los servicios de un seis veces All Star como DeRozan gozarían de un quinteto titular potente y un póker de luminarias en ataque, encabezado por Luka Doncic y LeBron James.

Incluso, la alineación del entrenador en jefe JJ Redick se caracterizaría por elementos que saben correr la cancha y un sólo interno natural, que lidiaría con la responsabilidad de proteger la pintura y hacer el trabajo sucio para sus compañeros.

1. Luka Doncic - Base armador

Los Angeles Lakers seguirá con Luka Doncic como teórico 1 | Brad Penner-Imagn Images

Nadie duda que el genio esloveno ya es la gran referencia ofensiva de los Lakers y el activo en el cual la gerencia basa su nuevo proyecto a corto y mediano plazo. Por si fuera poco, la ex luminaria de los Dallas Mavericks se enrumba a comandar la contienda en puntos (33.6), aunado a promediar notables 8.0 rebotes y 8.8 asistencias, en una muestra de que también sigue generando juego para su equipo.

2. Austin Reaves - Escolta

Si Luka no está en el tabloncillo o luce controlado por la oposición, el esférico fácilmente puede permanecer en las manos del escolta de 27 años, quien previo a su duradera lesión de pantorrilla cosechaba topes de carrera en media de unidades (26.6), tableros (5.2), pases de anotación (6.3) y porcentaje de campo (50.7), además de mantenerse como una amenaza perimetral (36.7% T3). De terminar recalando DeMar DeRozan en el Crypto.com Arena, AR15 se verá todavía más beneficiado a la hora de gozar de tiempo y espacio para afinar la bazuca.

3. DeMar DeRozan - Alero

DeRozan encajaría de gran forma en estos Lakers | Ed Szczepanski-Imagn Images

Quizás su pico de rendimiento ha pasado, pero los 19.2 puntos con 86.6% en libres, 50.6% de campo y 34.3% en triples reflejan que, pese a sus 36 años de edad, el todavía miembro de los Kings continúa siendo un anotador importante y alguien cuya comprobada experiencia y bagaje ayudaría a los Lakers a competir en serio en el hostil Oeste. Ya en lo táctico, la antigua estrella de Toronto Raptors, San Antonio Spurs y Chicago Bulls alternaría rol con LeBron James, incluso de alero bajo y ala-pívot coincidiendo en la duela y dependiendo de qué tanto traslade el balón el Rey.

4. LeBron James - Ala pívot

Si el popular club de Hollywood consigue a DeRozan en las próximas horas, LBJ probablemente tenga que ayudar en el poste bajo, posición que no defiende desde hace un par de campañas, al margen de que sus atléticas facultades le siguen permitiendo ejercer distintas funciones. Pero más allá de su teórica demarcación en la pizarra de Redick, el ganador de cuatro MVP tanto de regular como de Finales de NBA tendrá mayores opciones de generar y finalizar acciones con otro veterano de calidad contrastada como el mencionado alero de los Kings.

5. Deandre Ayton - Centro

Aunque su rendimiento ha caído respecto a los primeros dos meses de justa, el bahameño debe recuperar su presencia alrededor del aro, y en especial si se llegara a encontrar rodeado de Doncic, Reaves, King James y DeRozan. Asimismo, Los Angeles necesita que el primer pick del draft de 2018 demuestra personalidad, principalmente en el costado defensivo, donde luce capital para que la afamada organización aspire a trascender en los playoffs.

Más sobre Los Angeles Lakers