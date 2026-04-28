El paquete de cambio que podrían enviar los Lakers a Rockets por Kevin Durant

El futuro de Kevin Durant en Houston Rockets vuelve a instalarse como uno de los temas más comentados dentro de la NBA y, como suele ocurrir cuando una estrella de ese nivel luce disponible, los rumores comienzan a multiplicarse rápidamente.

Es cierto que el veterano alero continúa siendo uno de los jugadores más determinantes de la liga; no obstante, distintas versiones apuntan a que podría protagonizar uno de los mayores movimientos del próximo verano, con Los Angeles Lakers, cuándo no, atentos a cualquier oportunidad de mercado.

Pues diversos reportes indican que los Rockets analizan diferentes alternativas para modificar su roster de cara a la siguiente campaña. Entre esas opciones surge la posibilidad de escuchar ofertas por KD, especialmente si el equipo queda eliminado en la primera ronda de playoffs ante los propios Lakers. Es que dicha serie ha dejado sensaciones negativas para la franquicia texana, que llegó a la postemporada con expectativas elevadas, pero ahora se encuentra contra las cuerdas y en desventaja de 1-3.

A su vez, el periodista Michael Pina señaló que Houston no descarta realizar cambios de peso durante la temporada baja. Según su análisis, la organización en cuestión esperaba que Durant fuera la pieza definitiva para competir en lo más alto, aunque ese panorama no terminó de consolidarse.

“Los Rockets pensaron que KD era la pieza que les faltaba y, en cambio, existe la posibilidad de que lo conviertan en una vía para conseguir talento el próximo verano”, explicó Pina.

Pese a sus 37 años y a una lesión de tobillo que limitó su participación en esta serie versus Lakers, Durant sigue siendo una figura altamente valorada en el mercado. Eso sí, mantiene contrato por dos zafras más y cerca de 90 millones de dólares garantizados, siendo la última una opción de jugador; acuerdo importante que no espanta a organizaciones con aspiraciones de campeonato, incluyendo también a Boston Celtics, Miami Heat y New York Knicks.

En base a dicho escenario, Los Angeles podría preparar una propuesta interesante si finalmente decide avanzar por el doble MVP de las Finales de NBA y ganador del mismo galardón pero en la ronda regular 2013/2014. La operación incluiría al tirador Dalton Knecht, con pacto hasta 2028, junto al versátil alero Jake LaRavia, quien atraviesa un buen presente y tiene vínculo hasta 2027.

A eso se sumaría una futura selección de primera ronda del draft, desde el elenco de Hollywood. Sin embargo, Houston exigiría que LaRavia arribe en un sign and trade, de al menos tres temporadas, para terminar de aceptar un eventual traspaso. Todo dependerá también de la decisión que tomen Austin Reaves y LeBron James, ya que sus posibles salidas abrirían espacio salarial y deportivo para los del Crypto.com Arena.

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