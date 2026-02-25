¿Participará Stephen Curry con la selección de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 2028?

Cuando todo apuntaba a que la histórica medalla dorada conseguida en los Juegos Olímpicos de París 2024 sería el cierre ideal de su trayectoria con Estados Unidos, Stephen Curry ha dejado abierta la puerta a una nueva participación.

En efecto, el periodista Marc J. Spears reveló que el mítico piloto de los Golden State Warriors mantiene un interés genuino en integrar el Team USA en la venidera cita olímpica, a celebrarse en Los Angeles en 2028.

Spears fue directo al referirse al futuro internacional del dueño de dos MVP de ronda regular de NBA y el ganador del mismo premio pero en las Finales de 2022: "Todavía no está fuera. Digamos que es así", sentenció el mencionado jornalero, en relación a que Curry no se auto descarta para representar a su país en el certamen que se disputará en casa dentro de tres veranos.

Steph Curry is interested in playing for Team USA in the 2028 Olympics, per @MarcJSpears



“He's not yet out. Let's just say that.”



(https://t.co/Yf1JIYFOTl) pic.twitter.com/KNNOARqIjk — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) February 24, 2026

Vale acotar que para cuando se celebre la ceremonia inaugural en Los Angeles, Chef habrá cumplido 40 años de edad. Si bien dicho factor suele ser determinante en el alto rendimiento, el estilo de juego del base de los Dubs podría ayudarle, considerando que su impacto no depende exclusivamente del físico, sino de su lectura de la situación, así como de la inteligencia táctica y una capacidad de tiro que ha desafiado cualquier lógica estadística y que amenaza y hace pagar todo tipo de planteamiento táctico en defensa.

De igual forma, el panorama actual de la NBA ofrece antecedentes que alimentan la ilusión de Steph, y para prueba varios botones: LeBron James y Kevin Durant, sus compañeros de mayor peso en aquella selección que se alzó con el oro en París y quienes siguen prologando sus carreras de modo elitista. De hecho, mientras el Rey ostenta números de primera línea con 41 años y en los Lakers, KD, de 37 primaveras, declaró recientemente que también desea obtener un lugar en el Team USA para los JJOO del 2028, por lo que lidera el ataque actual de los Houston Rockets.

Tras su exitoso e influyente debut olímpico en 2024 y la experiencia de conquistar el metal dorado, siendo preponderante con su país, parece que Stephen Curry quedó cautivado por la dimensión global de la justa. En consecuencia, si su cuerpo responde y la motivación se mantiene intacta, Los Angeles 2028 podría convertirse en el escenario perfecto para un último capítulo internacional del que muchas consideran al mejor tirador de todos los tiempos.

