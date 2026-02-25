Periodista afirma que LeBron James empeora el funcionamiento de los Lakers

El Orlando Magic derrotó la noche del martes 110-109 a Los Angeles Lakers, exhibiendo el mal funcionamiento del equipo de JJ Redick, quien no ha podido engranar a su Big Three conformado por LeBron James, Luka Doncic y Austin Reaves de la forma que hubiera querido.

De hecho, el periodista Brian Windhorst, de ESPN, aseguró que mal engranaje de los Lakers se debe a la presencia de LeBron, quien pese a mostrar estadísticas decentes en la temporada 2026-27 de la NBA, no ha podido hacer que el equipo defienda mejor con su presencia en la cacha.

“Cuando Luka, LeBron y Austin Reaves juegan juntos, simplemente no son un buen equipo… Cuando son solo Reaves y Luka, los Lakers son un equipo excelente”, afirmó Windhorst, apuntando claramente a la figura del Rey, quien podría salir de los Lakers en verano con miras a su temporada de retiro en los Cleveland Cavaliers.

Aunque los Lakers registran marca de 8-5 con su trío estelar en la duela, después de perder la noche del martes como locales versus el Magic, el contexto de esos números es preocupante. En dicha muestra enfrentaron a cuatro de los rivales más exigentes y cayeron en todos esos compromisos por dobles dígitos.

Las estadísticas avanzadas también alimentan la discusión, ya que cuando James, Doncic y Reaves coinciden en el tabloncillo, la eficiencia ofensiva de los californianos baja considerablemente, tanto que su rating anotador llega a 107.7, cifra muy por debajo del 116.0 que promedia la propia divisa en la temporada. Es decir, el equipo de púrpura y oro logra 8.3 puntos menos por cada 100 posesiones al momento en que sus mediático tridente comparte minutos; además, la relación asistencias/pérdidas (1.78) refleja que la fluidez en ataque no es la idónea.

James amaneció este miércoles con 21.7 puntos por partido, 5.7 rebotes, 7 asistencias, 49.9% en tiros de cancha, 30.4% en triples y 75% en tiros libres. Aunque sus números son respetables, lo cierto es que no ha sido capaz de impactar positivamente al equipo, sobre todo cuando Doncic y Reaves están en la cancha.

"Definitivamente los Lakers están listos para dejar ir a LeBron James y creo que LeBron también está listo para abandonar Los Angeles. Esa es la sensación generalizada en LA sobre lo que nos espera este verano, aunque puede haber un giro de los acontecimientos estos días", agregó Jake Fisher, de Bleacher Report.

