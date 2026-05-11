La polémica falta de Victor Wembanyama a Naz Reid en el Juego 4 entre Spurs y Timberwolves

La Semifinal de Conferencia entre San Antonio Spurs y Minnesota Timberwolves sumó un nuevo episodio de tensión luego de la expulsión de Victor Wembanyama durante el cuarto partido.

Es que el joven astro francés recibió una falta flagrante de tipo 2 tras un codazo sobre Naz Reid en el segundo cuarto del encuentro disputado el domingo, en el cual el conjunto de Minneapolis igualó la eliminatoria.

La acción ocurrió mientras Wembanyama luchaba por capturar un rebote ofensivo entre Reid y Jaden McDaniels. Después de asegurar la posesión del balón, el pívot de San Antonio lanzó un movimiento con el brazo que terminó impactando directamente en el cuello y el rostro del interno de Minnesota, trayendo consigo que los árbitros revisaron inmediatamente la jugada y, tras analizarla en video, decidieran elevar la sanción a flagrante de tipo 2, derivando en la primera expulsión de la carrera profesional del galo.

Antes de abandonar el choque, Wemby había registrado cuatro puntos, cuatro rebotes y una asistencia en apenas 12 minutos sobre la duela. Su salida terminó afectando a unos Spurs que no pudieron sostener la ventaja y acabaron cayendo 114-109, resultado que causa la paridad en la serie con miras a un quinto compromiso, el martes en suelo texano.

Victor Wembanyama was given a flagrant 2 for this elbow on Naz Reid. pic.twitter.com/nYszYUspwJ — NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) May 11, 2026

Por su parte, el entrenador interino de San Antonio, Mitch Johnson, defendió públicamente a su estrella, aunque reconoció que la acción no fue correcta. "Está llegando un punto en que si los responsables de controlar el partido y proteger la intensidad física no lo hacen, en algún momento tendrá que protegerse él mismo”, declaraba el estratega al periodista Tom Orsborn.

Pero Johnson lució todavía más contundente al insistir en que la NBA debe intervenir para controlar el tono de la serie: “Es repugnante. Creo que, con la intensidad con la que juegan, tienen que defenderlo los encargados de ello (referees) para evitar que se tome la justicia por sus propias manos".

Ahora, la atención se centra en la decisión que tomará la NBA. Como ocurre con todas las faltas flagrantes graves, la liga que preside Adam Silver revisará nuevamente la acción para determinar si corresponde una sanción adicional para el seleccionado a dos All-Star, de cara al venidero cotejo. "No hubo ninguna intención. Me parecería ridículo si lo suspenden", prosiguió el DT de las Espuelas.

Con la llave igualada y la tensión en aumento, el Juego 5 promete un ambiente cargado de intensidad entre dos elencos que ya dejaron claro que no piensan regalar absolutamente nada a fin de obtener un boleto a las Finales del Oeste.



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