La polémica razón por la que los Chicago Bulls cortaron al jugador Jaden Ivey

Los Chicago Bulls tomaron una decisión contundente durante la noche del lunes, ya que anunciaron la rescisión del contrato de Jaden Ivey, alegando “conducta perjudicial para el equipo”.

La medida se produjo horas después de que el joven escolta protagonizara una polémica transmisión en vivo en sus redes sociales la cual generó fuertes reacciones dentro y fuera de la NBA.

Durante un directo en Instagram y posteriormente publicado como un video de larga duración, el ex tirador de los Detroit Pistons, y ahora de Bulls, abordó distintos temas, incluyendo religión, pero también lanzó comentarios críticos hacia la comunidad LGBTQ+ y cuestionó abiertamente la postura de la liga respecto al Mes del Orgullo. Sus declaraciones, consideradas inapropiadas y contrarias a los valores de inclusión promovidos por la National Basketball Association, desencadenaron en una rápida respuesta por parte de la franquicia de la Ciudad de los Vientos.

En consecuencia, la salida de Ivey marca un abrupto final a su breve paso por los Bulls. La quinta escogencia global del draft de 2022 había llegado al elenco astado el pasado 3 de febrero en un canje que involucró a los Pistons y a los Minnesota Timberwolves, pero desde entonces sólo disputó cuatro encuentros, dado que estuvo ausente en los últimos 19 por razones que no habían sido detalladas.

Jaden Ivey on Steph Curry:



“He don't know Jesus... I pray he's saved in Jesus name... All that stuff isn't gonna matter on Judgement Day. All them rings he, LeBron, & Jordan got... They gonna try to stop me, but I'm not… Ima keep speaking the truth”



pic.twitter.com/F1DQfA46td — LakeShowYo (@LakeShowYo) March 31, 2026

Antes de su arribo al club de Illinois, Ivey había generado altas expectativas como uno de los mejores jóvenes talentos de su generación. Sin embargo, su rendimiento esta temporada no logró consolidarlo, puesto que en 37 desafíos combinados entre Detroit y Chicago registró 8.5 puntos de media con 1.8 asistencias, a pesar de su buen 37.3% en triples.

Al margen de su desempeño en la duela, la controversia reciente terminó siendo determinante en su situación contractual. Cabe recordar que el jugador de 24 años tenía previsto convertirse en agente libre restringido al finalizar la campaña, lo que habría permitido a los Bulls igualar ofertas de otros equipos.

Jaden Ivey critica a Stephen Curry en sus redes sociales

La transmisión que originó la polémica también incluyó críticas hacia figuras destacadas de la NBA, como Stephen Curry, a quien Ivey mencionó en un contexto religioso.

“Él (Curry) no conoce a Jesús. Rezo para que se salve en el nombre de Jesús. Todo eso no importará en el Día del Juicio; todos esos anillos que él, LeBron (James) y (Michael) Jordan tienen. Intentarán detenerme, pero no lo haré; seguiré diciendo la verdad”.

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