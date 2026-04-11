Las polémicas declaraciones del entrenador de Lakers: "Todos quieren jugar contra nosotros en los playoffs"

El cierre de la temporada regular en la NBA mantiene a Los Angeles Lakers en una situación algo incierta, pero positiva, dentro de la siempre competitiva Conferencia Oeste. Es que con varias posiciones aún por definirse entre el tercer y quinto lugar, los entrenados por JJ Redick encaran el último fin de semana sabiendo que aseguraron la cuarta casilla, aunque con preocupaciones adicionales en su roster.

Incluso, el joven coach principal de los californianos reconoció que las bajas de dos piezas importantes condicionan la percepción externa de su escuadra. Hay que recordar que Luka Doncic continúa fuera por una distensión de grado 2 en el tendón de la corva de la pierna izquierda, mientras que Austin Reaves también permanece inactivo debido a una lesión similar en el oblicuo izquierdo; escenarios que, según el propio JJ, puede convertir a los suyos en rivales atractivos para otros equipos de cara a la primera ronda de playoffs.

“Estoy seguro que todos quieren jugar contra nosotros”, dijo Redick a ESPN el viernes, en la victoria de sus Lakers, en casa, sobre Phoenix Suns. “Aclaremos esto porque todos quieren jugar con nosotros”.

“I’m sure everybody wants to play us. Let’s get that out there. I’m sure everybody wants to play us” - Lakers coach JJ Redick when asked how the seeding will play out in the final weekend of the regular season — Dave McMenamin (@mcten) April 11, 2026

Los Angeles registra marca de 52-29, a un sólo encuentro de los Denver Nuggets, quienes ocupan la tercera posición del Oeste. Asimismo, los angelinos saben que si triunfan en su último choque, el domingo versus Utah Jazz, también en el Crypto.com Arena, y los de Colorado caen en su visita a San Antonio Spurs, culminarán terceros ya que le ganaron la serie particular a los liderados en la cancha por Nikola Jokic.

Sin mencionar directamente a ningún rival, Redick dejó entrever su opinión sobre este tipo de movimientos, sugiriendo que algunos equipos podrían estar gestionando sus roster pensando en cruces más favorables en etapas posteriores. “(Las franquicias) están en una posición en la que pueden esperar posibles cruces de segunda ronda. Vemos que algunos de estos equipos esencialmente cambian toda su alineación, así que no podemos preocuparnos por todo eso".

De cualquier manera, quien fuera escolta y excelso perimetral como jugador de la NBA mantiene la esperanza en que sus Lakers sorprenderán en los playoffs, a la espera de conocer si pondrán contar con Doncic y Reaves. “Voy a repetir lo que le dije al equipo ayer y lo que les dije después del partido de hoy (viernes): tenemos que encontrar la fórmula y la fe para que este grupo tenga éxito. Y es por eso que nos concentramos en cada noche y en eso nos concentraremos el domingo”.

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