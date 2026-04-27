¿Por qué Austin Reaves no jugó con los Lakers en el cuarto partido de la serie ante Houston Rockets?

Los Lakers saltaron a la cancha en el Juego 4 de la serie de primera ronda de playoffs ante los Houston Rockets sin su escolta estrella, Austin Reaves, quien sigue en su proceso de recuperación de una lesión en el oblicuo, por la que no juega desde el pasado 2 de abril.

A pesar de que ya está haciendo movimientos competitivos y se le ha visto lanzando en la previa de los encuentros, los Lakers han querido tener mucha cautela con el regreso de Reaves. Además, con la serie 3-0 antes del cuarto compromiso, no era una situación para forzar la vuelta del escolta.

Los Lakers perdieron 115-96 y ahora el emparejamiento está 3-1 a favor de los californianos, con la seguridad de que la serie, en el peor de los casos, regresará a Los Angeles. El miércoles volverán a jugar en Houston y es probable que Reaves vea minutos en ese compromiso.

"Austin y yo tuvimos una conversación larga ayer, y creo que, en última instancia, el atleta debe sentir confianza", comentó el entrenador JJ Redick el domingo, según el NY Post. "Ese es siempre el obstáculo final al regresar de una lesión: el componente psicológico".

Reaves dejó en la temporada regular los mejores promedios de su carrera, con 23.3 puntos, 5.5 asistencias, 4.7 rebotes y 1.1 robos en apenas 51 partidos de temporada regular. Fue la temporada con menos partidos para el escolta, tras una etapa de ausencia en diciembre y enero por una lesión en la pantorrilla.

Reaves y Luka Doncic se lesionaron en el mismo encuentro, el 2 de abril en una derrota ante el Oklahoma City Thunder. Desde entonces ambos no han podido jugar, aunque la situación de Reaves es más favorable que la del esloveno, quien está descartado para lo que resta de serie contra Houston.

Reaves y Doncic no han podido jugar en la postemporada | Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

"Fui hacia atrás para buscar un rebote, me sobreextendí un poco y sentí algo. Recibí tratamiento en el entretiempo y pude jugar, lo cual es una buena señal, pero vamos a ver cómo responde el cuerpo", dijo Reaves cuando se lesionó ante el Thunder.

Reaves tiene una opción de jugador de 14.9 millones de dólares para la temporada 2026-27, la cual se espera que rechace para convertirse en agente libre. Estos podrían ser los últimos encuentros del escopetero con la camiseta de los Lakers, ya que no han existido importantes conversaciones sobre una renovación de contrato.

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