¿Por qué los Bucks no le permitirán a Giannis Antetokounmpo jugar el último partido de la temporada?

La temporada de los Milwaukee Bucks llega a su recta final envuelta en incertidumbre y decepción. Con apenas dos partidos por disputar y sin opciones matemáticas de clasificar a los playoffs de 2026, la franquicia de Wisconsin afronta un cierre amargo que deja más preguntas que respuestas, en buena parte de la mano a su máxima figura, Giannis Antetokounmpo.

Por si fuera poco, el equipo del Fiserv Forum confirmó que el estelar ala-pívot griego no estará disponible para el último partido como local, este viernes frente a los Brooklyn Nets. La noticia supone un golpe para los aficionados que esperaban ver a su doble MVP de la NBA antes del final del ejercicio, recordando que su última aparición se remonta al 15 de marzo, en un encuentro contra Indiana Pacers en el cual sufrió una lesión de rodilla, que ha terminado siendo polémica.

Es que la gestión del problema físico de Giannis por parte de los Bucks ha generado controversia tanto dentro como fuera de la liga. De hecho, la propia NBA inició una investigación para esclarecer si la organización ha manejado correctamente el estado de salud del europeo, situación llamativa considerando que este último ha manifestado públicamente su deseo de regresar a la acción, siempre y cuando reciba la autorización médica.

BREAKING NEWS: Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo is listed OUT vs. the Brooklyn Nets, the team's final home game of the 2025-26 season.



Will Giannis be a member of the Milwaukee Bucks next season? #FearTheDeer pic.twitter.com/q4vc4yikAj — ESPN Madison (@ESPNMadison) April 9, 2026

Asimismo, el nombre del invitado a 10 All-Star ha circulado con fuerza en rumores de cambio, al punto que antes del último deadline, el 5 de febrero, varias franquicias mostraron interés en adquirirlo, aunque Milwaukee optó por retenerlo. Sin embargo, distintos medios han reportado tensiones internas, incluyendo versiones que indican que el jerárquico jugador habría solicitado un traspaso de equipo, petición que no fue atendida por la directiva en Wisconsin.

Con este panorama, todo indica que The Greek Freak no volverá a accionar en lo que resta de zafra, aunado a crecer la posibilidad de que no se despida de los Bucks jugando, lo que marcaría el fin de una de las mejores eras en la historia del club, ya que el nacido en Atenas es quizás su mejor basquetbolistas de siempre.

Ya en términos contractuales, Antetokounmpo mantiene vínculo con la divisa en cuestión hasta 2028, con aproximadamente 120.1 millones de dólares pendientes por cobrar a partir de la siguiente campaña. No obstante, existe una cláusula que le permitiría al nacido en Atenas rescindir su pacto en 2027, renunciando a cerca de 62.7 millones para convertirse en agente libre.

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