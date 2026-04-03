¿Por qué se dice en la NBA que Luka Doncic es un mal jugador defensivo?

En la última década de la NBA, pocos jugadores han sido tan determinantes en ataque como Luka Doncic. Su capacidad para generar puntos, asistir y controlar el ritmo de las acciones lo ubican constantemente en la élite ofensiva de la liga.

Incluso, se puede decir que desde su llegada a la prestigiosa competición norteamericana, el esloveno ha redefinido el rol de base-alero moderno, combinando tamaño, visión y talento para convertirse en una máquina de producción ofensiva noche a noche.

Sin embargo, esa brillantez en ataque siempre ha venido acompañada de críticas recurrentes: su rendimiento en el otro costado. Durante años, analistas y aficionados han señalado la falta de intensidad de Luka, especialmente lejos del balón, así como cierta irregularidad en el esfuerzo defensivo, pues no es raro ver al canterano del Real Madrid de baloncesto perder asignaciones, llegar tarde a las ayudas o mostrar desconexión en posesiones largas.

Pero como suele ocurrir con las grandes estrellas, la evolución es inevitable; de hecho, en esta 2025/2026 Doncic ha dado un paso al frente en ese costado de la duela y Los Angeles Lakers bien que se están beneficiando. Más enfocado, mejor físicamente y con mayor compromiso táctico, el impacto defensivo del balcánico ha sido evidente, dado que no se trata sólo de evitar errores en el marcaje, sino de participar activamente en la estructura del equipo: cerrar líneas de pase, competir en cambios defensivos y proteger el rebote.

Este crecimiento de parte del seis veces All Star de la NBA no es casual ni aislado, ya que coincide directamente con el gran momento del club californiano, que ha ganado 15 de sus últimos 18 encuentros, escalando hasta la tercera posición de la Conferencia Oeste. Semejante mejora colectiva tiene múltiples factores, pero el salto defensivo de Luka ha sido clave para equilibrar a una escuadra que suele depender del talento ofensivo por encima de la solidez en el retroceso.

¿Cuáles son los números defensivos de Luka Doncic en la temporada 2025/26 con los Lakers?

En definitiva y a espera de conocer el alcance exacto de su reciente lesión en el tendón de la corva, producida la noche del jueves en casa del Oklahoma City Thunder, Doncic viene justificando su evolución en defensa con una influencia concreta, debido a que promedia 1.6 robos, siendo sexto en toda la contienda, junto a 0.6 bloqueos, su mejor registro personal. A esto se suman 7.0 rebotes defensivos de media, liderando a los bases en ese apartado, en otra muestra de su facilidad para cerrar posesiones y contribuir en la pintura.

Otro dato relevante es su rating defensivo, situado en 113; una cifra que no sólo lo coloca en un rango importante; está por encima del estándar de la liga, que ronda los 115 permitidos por cada 100 posesiones. Aunque sigue luciendo lejos del average de los grandes especialistas en el marcaje, que suelen ubicarse cerca de 110, el progreso del Wonder Boy en el apartado en cuestión es significativo.

Más contenido de Luka Doncic