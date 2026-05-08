¿Por qué Jarred Vanderbilt no jugó con los Lakers en el segundo partido ante el Thunder?

Jarred Vanderbilt fue descartado horas antes del Juego 2 entre Los Angeles Lakers y el Oklahoma City Thunder por una lesión en el dedo meñique. El alero no estuvo disponible, en la derrota del conjunto californiano 125-107.

Oklahoma toma ventaja 2-0 en las Semifinales de la Conferencia Oeste y ahora la serie se traslada a Los Angeles con la duda de la continuidad de Vanderbilt. Hasta ahora los Lakers tampoco han contado con Luka Doncic, quien se sigue recuperando de una lesión en el isquiotibial izquierdo.

El alero se lastimó el dedo meñique de la mano derecha al intentar bloquear una clavada del pívot de Oklahoma City, Chet Holmgren en el Juego 1. El centro del Thunder tuvo una gran noche y no encontró defensor que lo pudiera parar en el compromiso, aportando 24 puntos y 12 rebotes.

Jarred Vanderbilt salió lesionado en el Juego 1 | Alonzo Adams-Imagn Images

El dedo de Vanderbilt realizó un movimiento extraño y notablemente terminó lesionado. Sus compañeros en el banquillo no quisieron ver la gravedad del asunto.

"Es decir, simplemente... en mi opinión, se veía bastante macabro", comentó el escolta del Thunder, Jared McCain. "Para ser honesto, ni siquiera sé qué estaba viendo. Se veía muy mal. Mis oraciones para él. Le envío mucho cariño".

La jugada sucedió cuando Holmgren completó la clavada para poner al Thunder arriba 48-39 con 5:57 minutos restantes en el segundo cuarto del Juego 1. El alero suplente, que no ha tenido mucha participación en estos playoffs, abandonó el encuentro en ese momento y no pudo regresar a la acción.

JJ Redick, entrenador de los Lakers, se mostró preocupado por Vanderbilt, pues ahora se suma a la larga lista de lesionados que han tenido los Lakers en la temporada.

"Fui a ver cómo estaba porque se veía mal. Gritaba de dolor. Supe que algo se había hecho. Obviamente estamos decepcionados, pero sucedió, y es simplemente una lesión fortuita y extraña", dijo el entrenador de 41 años de edad.

Con la ausencia de Vanderbilt, los jugadores de los Lakers terminaron cargados de minutos en el Juego 2. LeBron James jugó 38 minutos, Rui Hachimura 39, Austin Reaves 38 y Marcus Smart 34. Básicamente la rotación de Redick ha sido de 7 jugadores.

Los Lakers intentarán recuperar a Doncic para los juegos en casa, pero todo dependerá de la evolución de su recuperación. Sin el esloveno, el equipo se ha visto apagado en el cierre de los compromisos y necesitan su presencia ofensiva.

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