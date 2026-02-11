¿Por qué LeBron James no es elegible para los premios de la temporada 2025/26 de la NBA?

La histórica racha de LeBron James como integrante de los equipos All-NBA llegará a su fin esta temporada, poniendo punto final a una marca que se ha mantenido durante más de dos décadas en la máxima competición del baloncesto.

La noticia se conoció luego que Los Angeles Lakers confirmaran en la tarde del martes que el veterano alero no disputaría el encuentro frente a los San Antonio Spurs debido a molestias derivadas de una artritis en el pie izquierdo, ausencia que tiene consecuencias directas en su elegibilidad para los premios individuales del curso.

Con esta nueva ausencia, King James alcanzó las 18 en lo que va de campaña, superando el límite permitido por la liga para optar a reconocimientos de final de año. Desde la implementación de la norma que exige un mínimo de 65 partidos disputados, el ganador de cuatro anillos de campeón ya no puede cumplir con el requisito necesario para ser considerado en los All-NBA, lo que rompe una impresionante racha de 21 zafras integrando alguna de las tres distinguidas escuadras.

LeBron James is no longer eligible for end-of-season awards for this season.



De hecho, el inicio del curso ya había complicado las opciones del cuatro veces MVP tanto de la regular como de las Finales, quien se perdió los primeros 14 encuentros mientras se recuperaba de una ciática, situación poco habitual en una carrera marcada por su alabada durabilidad física. Tras regresar a la duela, LBJ logró encadenar 17 compromisos antes de que las nuevas molestias físicas obligaran a los Lakers a detener nuevamente su actividad.

A sus 41 años de edad, James continúa ampliando su legado histórico, considerando que a lo largo de sus 23 temporadas en la NBA acumula un récord de 13 selecciones al Primer Equipo de la competición, aunado a cuatro apariciones tanto en el Segundo como en el Tercero. Su impacto y longevidad lo mantienen como una figura central de la contienda, incluso en la etapa final de su mítica trayectoria.

Pese a los problemas físicos, el ex Cleveland Cavaliers y Miami Heat también alcanzó otro hito recientemente al sumar su decimosegunda elección consecutiva al Juego de Estrellas, aunque en esta ocasión fue escogido en rol de suplente por primera vez. El propio LeBron restó importancia a este reconocimiento, asegurando que su prioridad luego de la lesión era recuperar el nivel y volver a sentirse cómodo en la cancha, recordando que tuvo que perderse la pretemporada.

James mantiene sólidos números en la 2025/2026, gracias a promedios de 21.8 puntos, 6.9 asistencias, 5.7 rebotes y 1.1 robos en 35 partidos disputados.

