¿Por qué Stephen Curry no es elegible para los premios de la temporada 2025/26 de la NBA?

La temporada 2025/2026 de la NBA ha sufrido un giro inesperado en la carrera por los premios individuales, dado que varias de las luminarias de la liga no optarán a estos. En ese grupo de los "marginados" acaba de ingresar Stephen Curry.

En efecto, el mejor jugador en la historia de los Golden State Warriors ya no es elegible para los galardones principales del presente curso debido a que no podrá cumplir con el requisito mínimo de partidos disputados, que son 65, norma implementada por la liga estadounidense a fin de determinar la elegibilidad en distinciones como el MVP y los Mejores Equipos de la zafra.

La regla, establecida en el actual convenio colectivo, ahora afecta a un Curry cuya lesión en la rodilla derecha lo mantiene fuera de acción desde el pasado 30 de enero y la misma lo llevó a superar el límite máximo de ausencias permitidas, aunado a hacerlo perder al pasado All-Star Game del Intuit Dome de Inglewood. Como consecuencia, quedó automáticamente excluido de la carrera al Más Valioso y de cualquier mención en los quintetos ideales, sin importar su rendimiento cuando ha estado disponible.

Breaking: Stephen Curry is now INELIGIBLE for any end of season awards, after being sidelined an additional 10-days with a knee injury 💔😔



He has been out since January 30 pic.twitter.com/KyHZ4gbJzE — Bleacher Report (@BleacherReport) February 20, 2026

Esta situación resulta especialmente significativa considerando la trayectoria del Chef, quien ha construido una carrera histórica que lo posiciona como uno de los grandes armadores y tiradores de todos los tiempos en la NBA, junto a exhibir una influencia pocas veces vista en el siglo XXI y en las recientes décadas. Hay que recordar que el ícono de los Warriors fue elegido MVP de la regular en dos ocasiones (2014/2015 y 2015/2016), además de conquistar el ansiado premio de las Finales de liga en 2022 cuando lideró a Golden State al campeonato frente a los Boston Celtics.

En la presente contienda, antes de que la citada lesión lo marginara, Curry estaba firmando de nuevo números elitistas, cortesía de 27.2 puntos por partido, 93.1% en libres y un tremendo 39.1% en lanzamientos desde tercera dimensión. Igualmente, el liderazgo del piloto de 37 años venía siendo vital para que los Dubs se mantuvieran dentro de las primeras ocho plazas de la siempre complicada Conferencia Oeste, a fin de cuanto menos ingresar al Play-In.

En definitiva, en un circuito en la que la disponibilidad es tan importante como el talento, la regla de los 65 encuentros vuelve a demostrar su peso a la hora de entregar los galardones individuales. Así como ocurre con Curry, ni Giannis Antetokounmpo ni Nikola Jokic ya son elegibles para semejantes condecoraciones.

