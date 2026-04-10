Predicen que los Lakers despedirán al entrenador JJ Redick al final de temporada

La aventura de JJ Redick como entrenador de Los Angeles Lakers podría finalizar luego de la presente temporada. Aunque el técnico ha hecho un buen trabajo, llevando al equipo a los playoffs en las dos campañas que ha dirigido, eso no parece ser suficiente para una exigente directiva.

El ex jugador de la NBA, Jeff Teague, envió una predicción que ha causado polémica en redes sociales, diciendo que los Lakers despedirán al entrenador después de esta campaña.

"JJ Redick no será el entrenador el año que viene. Lo van a desedir. Nadie va a decir nada, la gente estará contenta", dijo el ex base que pasó 12 años en la liga.

Redick ha tenido que lidiar con lesiones de sus jugadores importantes en el cierre de la ronda regular. Austin Reaves y Luka Doncic se lastimaron en el momento más inoportuno de la temporada, lo que podría acabar con las esperanzas de los Lakers.

Afrontar una primera ronda de playoffs sin sus dos mejores anotadores es un déficit que puede acabar con el sueño de los aficionados de los Lakers de ganar otro campeonato.

Los Lakers consiguieron el jueves una importante victoria, 119-103 sobre los Golden State Warriors, que les permitió mantenerse en el cuarto lugar de la Conferencia Oeste, a falta de dos compromisos por disputar en la ronda regular.

Jeff Teague predicts JJ Redick will be FIRED as Lakers head coach after this season



“JJ won’t be the coach next year. He is going to get fired. Nobody’s going to—people are going to stop liking him.”



(Via @club520podcast ) pic.twitter.com/gbAlclTXHT — NBA Base (@TheNBABase) April 9, 2026

Los Lakers se enfrentan esta noche a los Phoenix Suns y terminarán la ronda regular el domingo contra el Utah Jazz. Conseguir triunfos en ambos partidos será fundamental para mantener su lugar en la clasificación.

LeBron James tiene una gran relación con Redick, pero ambos quizás no estarán en el equipo a partir de la temporada que viene. El veterano de 41 años de edad cumple la última campaña de su contrato y se espera que firme con otro equipo.

Sin el respaldo de James, la suerte de Redick en el equipo puede ser distinta. Los Lakers buscarán otro jugador estrella en el verano, aprovechando que ya no tendrán el peso del contrato del "Rey", quien cobró 56 millones de dólares para esta temporada.

Si Redick logra avanzar de la primera ronda de postemporada sin Reaves y Doncic, sería una gesta que no pueden despreciar los directivos de los Lakers. Si consigue ese logro estaría también salvando su trabajo para la temporada 2026-2027 de la NBA.

Los Lakers cayeron en la primera ronda de los playoffs pasados ante los Minnesota Timberwolves y este año no quieren que les suceda lo mismo.

Más contenido sobre Los Angeles Lakers