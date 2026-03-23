¿Qué le dijo el jugador del Magic Goga Bitadze a Luka Doncic?

Los Angeles Lakers se impusieron in extremis, 105-104, a Orlando Magic en un duelo muy disputado la noche del sábado y resuelto con una canasta sobre la bocina de Luke Kennard. Sin embargo, el foco de dicho partido se centró en el tenso enfrentamiento entre Luka Doncic y Goga Bitadze.

Efectivamente, el astro esloveno fue sancionado con su decimosexta falta técnica de la temporada, luego de un cruce verbal con el centro georgiano en el tercer período. La acción se produjo mientras ambos jugadores corrían por la duela en un intercambio que rápidamente escaló de tono y derivó en la penalización arbitral.

De hecho, la situación podría tener consecuencias importantes a futuro, ya que alcanzar esa cifra de técnicas implica la suspensión automática de un compromiso por parte de la NBA, al margen de que el ex Dallas Mavericks estará disponible el lunes cuando los californianos visiten a Detroit Pistons.

Goga Bitadze refuted Luka's claims that he made a vulgar remark about Doncic's family 👀 https://t.co/dPCisgsVfD pic.twitter.com/tTOQ8HXWYS — Yahoo Sports (@YahooSports) March 22, 2026

Tras el desafío disputado en Orlando, el base de los Lakers explicaba su versión de los sucedido y mostraba su preocupación por el impacto negativo que esto puede generar en el popular club. "Espero que la sanción sea anulada. Obviamente decepcioné a mi equipo con esa última falta técnica, pero, sinceramente, no fue mi intención. Él (Bitadze) dijo durante el tiro libre que se acostaría con toda mi familia y, al fin y al cabo, esto es una cancha de baloncesto. Simplemente no lo soporto; tengo que defenderme, pero sé que debo mejorar", revelaba Luka en conferencia de prensa.

El seleccionado a seis All-Star también reconocía el respaldo de sus compañeros, aunque admitía su frustración por la situación: "Sé que mis compañeros me apoyan, así que hoy los decepcioné, pero espero que el castigo se revoque".

Por su parte, Bitadze ofreció una versión distinta en declaraciones al Orlando Sentinel, al punto de acusar a Doncic de iniciar los insultos y utilizar expresiones en serbio que él pudo entender debido a su experiencia previa accionando en la liga de aquel país.

"Tengo todo el respeto por Luka y por lo que ha realizado en la NBA, y respeto mucho a la familia de todos. De donde vengo, es algo sagrado y nos respetamos mucho entre nosotros, así que jamás diría algo así directamente. Él dijo algunas cosas inapropiadas en serbio, idioma que, como jugué en Serbia, entiendo. No sé si sabía que entendía lo que decía, entonces simplemente le respondí, pero no iba dirigido a su familia ni a nadie".

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