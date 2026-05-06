¿Qué ganó José "Piculín" Ortiz en su carrera en la baloncesto?

José "Piculín" Ortiz es una de las máximas leyendas del baloncesto boricua y su legado quedará en la memoria de todos los aficionados de este deporte. El segundo jugador nacido en Puerto Rico en jugar en la NBA falleció a los 62 años de edad, después de una lucha contra el cáncer.

En 1987 fue elegido por el Utah Jazz en el Draft de la NBA y se convirtió en el primer puertorriqueño en ser escogido por esta vía. Aunque solo jugó 51 partido en la liga, se convirtió en figura en el baloncesto europeo y latinoamericano.

Alfred "Butch" Lee fue el primer puertorriqueño en jugar en la NBA, debutando en 1978 y también el primero en lograr un campeonato. El nacido en Santurce ganó con Los Angeles Lakers en la temporada 1979-1980.

Ortiz fue figura en la ACB de España, con etapas importantes tanto en el Real Madrid como en el FC Barcelona. También jugó con el CAI Zaragoza, Festina Andorra y Unicaja Málaga.

En su país fue una leyenda del Baloncesto Superior, como es conocida la liga de ese país. En Venezuela brilló con Guaiqueríes de Margarita y los aficionados de la isla le guardan un cariño especial por sus años en la liga venezolana.

Con la selección de Puerto Rico asistió a Copas del Mundo y Juegos Olímpicos y estuvo en el equipo que le ganó a Estados Unidos en Atenas 2004, siendo figura junto a Carlos Arroyo para derrotar a un equipo que tenía a LeBron James, Allen Iverson, Vince Carter y compañía.

Palmarés de José "Piculín" Ortiz en su carrera en el baloncesto

Baloncesto Superior Nacional (Puerto Rico)

Piculín fue la pieza fundamental en dos de las épocas más gloriosas del BSN, acumulando un total de 8 trofeos de campeón:

3 con los Atléticos de San Germán: Coronándose en las temporadas de 1985, 1991 y 1994.

5 con los Cangrejeros de Santurce: Lideró la histórica racha de cuatro campeonatos al hilo (1998, 1999, 2000, 2001) y sumó un último anillo en 2003.

MVP del BSN: Recibió el galardón al Jugador Más Valioso en la campaña de 2002.

Carrera Internacional y Clubes

Copa Korać (1997): Se alzó con el título europeo vistiendo la camiseta del Aris Salónica de Grecia, siendo figura estelar en el partido por el campeonato.

Copa del Rey (1991): Logró el campeonato en la liga española con el FC Barcelona.

LPB de Venezuela: En 1997, guio a los Guaiqueríes de Margarita al título, siendo reconocido como el MVP de la serie final.

NBA: Abrió camino para el talento boricua al militar en el Utah Jazz entre 1988 y 1990.

NCAA: Con la Universidad de Oregon State, fue distinguido como el Jugador del Año de la Pac-10 en 1987, quedando por encima de figuras del calibre de Reggie Miller.

Selección Nacional de Puerto Rico

Vistió la camiseta de su selección por más de dos décadas (1983-2004):

Juegos Olímpicos: Estuvo presente en cuatro citas olímpicas (1988, 1992, 1996, 2004). Fue protagonista en la mítica paliza propinada al "Dream Team" estadounidense en Atenas 2004.

Mundiales: Disputó un total de cinco Copas del Mundo de la FIBA.

Medallero destacado: Oro en el FIBA Américas de 1995. Oro en los Goodwill Games (Juegos de la Buena Voluntad) de 1994. Múltiples preseas de plata y bronce en torneos regionales y clasificatorios.

Otros reconocimientos

Salón de la Fama de la FIBA: Ingresó formalmente en 2019, con su nombre entre los jugadores legendarios del baloncesto mundial.

Retiro de dorsal: En tributo a su legado, su histórico número 4 fue retirado tanto en el equipo nacional como en la franquicia de los Cangrejeros de Santurce.

Más contenido de NBA