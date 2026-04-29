¿Qué pasaría con los Lakers si Luka Doncic se pierde la serie ante el Oklahoma City Thunder?

Los Angeles Lakers están a un triunfo de eliminar a Houston Rockets en la primera ronda de los Playoffs de la NBA 2026, situación que alimenta la ilusión de sus aficionados y revive las expectativas de pelear por un nuevo anillo. Sin embargo, el panorama no sería sencillo para los californianos en una eventual Semifinal del Oeste ante Oklahoma City Thunder, entre otros factores por la ausencia, ahora mismo, de Luka Doncic.

El genio esloveno no ha podido participar en la postemporada debido a una fuerte lesión en el tendón de la corva y todo indica que tampoco estaría disponible al menos para el arranque de la siguiente fase. En el mejor de los escenarios, el ex Dallas Mavericks podría recuperarse en algún momento de la batalla contra los actuales campeones de liga, aunque no existe ninguna garantía médica ni deportiva de que suceda.

En consecuencia, la hipotética baja del seis veces All Star representa un golpe importante para la estructura ofensiva y de liderazgo de los hombres de JJ Redick, ya que su capacidad para generar juego, controlar el ritmo y aportar puntos a lo largo de un desafío es imposible de reemplazar. Además, frente a un rival joven pero con ADN ganador, dinámico y con gran profundidad como OKC, la ausencia de una figura de la talla del balcánico modifica por completo la estrategia.

¿Qué harían los Lakers sin Luka Doncic en la serie de playoffs ante el Thunder?

Sin Doncic, los Lakers tendrían que apoyarse mucho más en la experiencia de LeBron James y en la facultad para aportar en ataque de Austin Reaves, asumiendo que este último volverá para el final de la eliminatoria ante Rockets, misma en la que tampoco había accionado en los primeros cuatro cotejos por una lesión, pero de oblicuo.

LBJ y AR sumirían una carga ofensiva todavía mayor, especialmente en partidos cerrados; no obstante, el coach Redick debería conseguir la fórmula para que la circulación del balón sea distinta, con menos posesiones largas y mayor protagonismo del juego interior, en relación a Deandre Ayton y Rui Hachimura.

Por otro lado, JJ debería optar por un esquema más defensivo en pro de intentar frenar la velocidad de un Oklahoma City que destaca por la intensidad de Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams y compañía, exhibiendo energía en los dos costados y una transición vertiginosa. Para competir en serio, los californianos tendrían que reducir pérdidas y controlar el ritmo del encuentro.

¿Quién supliría a Luka Doncic en el quinteto titular de los Lakers si enfrentan al Thunder en los playoffs?

La alternativa más lógica sería colocar a Reaves como principal generador junto a James; sin embargo, a nivel de quinteto principal, Marcus Smart seguiría de teórico 1, mientras que Luke Kennard volvería a disfrutar de un rol de peso, como principal activo de la segunda unidad y castigando desde el perímetro.

También existiría la posibilidad de utilizar una alineación más física, incorporando a un defensor extra como Jarred Vanderbilt para intentar limitar el impacto de los bases de OKC y ayudar a Ayton y Hachimura a lidiar con dos "torres gemelas" en el poste bajo, del calibre de Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein.

¿Tendrían los Lakers opciones de eliminar al Thunder sin Luka Doncic?

En condiciones normales; es decir, con Doncic activo, Oklahoma City llegaría como favorito por profundidad, ritmo y continuidad ante Los Angeles, equipo que necesitarían actuaciones sobresalientes de sus principales estrellas y un rendimiento coral casi perfecto para tener opciones reales de avanzar a la Final de Conferencia.

Por ende, si no se cuenta con Luka, o éste no exhibe una buena versión física, el popular club quedará sin opciones al intentar retar a la máquina que entrena Mark Daigneault.

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