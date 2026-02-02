¿Qué podrían obtener los Lakers si decidieran cambiar a Luka Doncic un año después?

Hace apenas doce meses, la sola idea de un traspaso de Luka Doncic resultaba prácticamente inconcebible. Para la mayoría de los aficionados de la NBA, imaginar a una superestrella del calibre del esloveno cambiando de equipo era poco menos que una fantasía; sin embargo, desde que Nico Harrison, entonces gerente general de Dallas Mavericks, rompió todos los esquemas y envió al canterano del Real Madrid a Los Angeles Lakers el escenario ha cambiado de forma radical.

A partir de aquel momento las especulaciones han ganado fuerza. En redes sociales y foros especializados ya no sorprende ver comparaciones y escenarios hipotéticos como un “Luka por Shai (Gilgeous-Alexander)” o un “Luka por Ant-Man (Anthony Edwards)”.

Pues en el aniversario de aquel movimiento entre Mavs y Lakers que alteró el equilibrio de la NBA, surge una pregunta inevitable: si Doncic volviera a estar disponible, ¿cuál sería un intercambio realmente razonable por una figura generacional?

No hay indicios de que el elenco de púrpura y oro esté considerando desprenderse del genio balcánico en el presente; no obstante, pensar en un panorama hipotético ayuda a dimensionar su valor de mercado. De esa forma, si en Hollywood decidieran abrir una guerra de ofertas, existirían al menos cuatro equipos con capacidad para entregar a sus estrellas en canjes mediáticos.

4. Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers

Tyrese Maxey encajaría muy bien en los Lakers si fuese cambiado por Luka Doncic | Bill Streicher-Imagn Images

A diferencia de otros escenarios, un paquete liderado por Tyrese Maxey resulta más realista partiendo de un punto de vista estratégico. El doble invitado al All Star es año y medio menor que Luka y, según Bleacher Report, iría acompañado de un prospecto con alto potencial como VJ Edgecombe y una futura selección de primera ronda que cobraría gran valor con el paso del tiempo.



Asimismo, el alto ejecutivo de los 76ers Daryl Morey nunca ha dudado en apostar fuerte por luminarias de la competición, así que una dupla Doncic–Joel Embiid, siempre que la salud acompañe, sería una pesadilla para cualquier rival.

3. Victor Wembanyama | San Antonio Spurs

Los Spurs parecen completamente cómodos con su proyecto actual, liderado por Victor Wembanyama y un núcleo joven en pleno desarrollo. De hecho, en el AT&T Center han demostrado competitividad frente a clubes consolidados y sin mostrar prisas por acelerar el proceso.



No obstante, el esloveno está mucho más hecho y exhibe mayor madurez que el gigante galo, lo que haría a los texanos tirar la casa por la ventana y enviar al propio Wemby con el ascendente armador Stephon Castle al Crypto.com Arena. En dicho escenario, la escuadra de Hollywood reconstruiría al completo sus planes, dando por hecho que LeBron James tampoco seguiría en la 2026/2027.

2. Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves

Anthony Edwards fue una bestia negra para los Lakers en los pasados playoffs | Kirby Lee-Imagn Images

El caso de Edwards se debería considerar, aunque con obstáculos adicionales. Las limitaciones salariales impiden un traspaso directo, por lo que sería necesario un acuerdo a varias bandas. Eso sí, Ant-Man encajaría mejor en el Downtown de LA desde el punto de vista defensivo y a la hora de imponer un ritmo dinámico en ambos costados, formando mancuerna con Austin Reaves y un interno de peso a ser adquirido en verano.



Entretanto, desprenderse de su estrella sería un golpe emocional importante para Minnesota, pero Luka elevaría el ataque a otro nivel, con Rudy Gobert y Julius Randle protegiendo la pintura.

1. Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder

Uno de los nombres más recurrentes en este tipo de debates es el de SGA. Desde la perspectiva de ambas franquicias, el traspaso roza lo improbable, pues el europeo de casi 27 años de edad es un candidato habitual al MVP y sólo Nikola Jokic parece superarlo como generador ofensivo total; sin embargo, el canadiense es apenas un año mayor y combina eficacia anotadora con impacto defensivo y ya sabe lo que es ganar un anillo y un galardón de Más Valioso en todas las etapas (y fuerte candidato a repetir premio en esta ronda regular).



Luka aporta mejor visión de juego y rebote; Shai ofrece un perfil más sólido en la retaguardia perimetral. Sobre el papel, el balcánico se beneficiaría del sistema coral del Thunder, mientras que el nacido en Toronto elevaría su estatus mediático al convertirse en el rostro de los Lakers.

Más noticias sobre NBA