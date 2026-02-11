¿Quién ha sido el jugador de menor edad en ser seleccionado para el Juego de Estrellas de la NBA?

Kobe Bryant era apenas un adolescente de 19 años de edad, cuando en 1998 se enteró que participaría como representante de Los Angeles Lakers en el Juego de Estrellas.

Fue una noche especial para él, pero también un momento que marcó el hambre, las ganas y la gallardía que tenía para retar a un estelar Michael Jordan, quien estaba en el momento cúspide de su carrera con los Chicago Bulls.

Bryant fue el jugador más joven en ser seleccionado al Juego de Estrellas y también el jugador con menor edad en aparecer en el quinteto titular del duelo de estelares. Se jugó, además, en la atmósfera del Madison Square Garden de Nueva York y Jordan terminó siendo el MVP de ese partido.

En el juego, hubo un momento interesante, en el que Bryant terminó retando a Jordan en una jugada. Nadie lo vio como un irrespeto y de hecho ni siquiera el jugador de los Bulls lo vio así. Fue un momento que demostró la intención del joven jugador de los Lakers por convertirse en una estrella.

Jordan se coronó en ese partido gracias a sus 23 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias, con una efectividad de 18-10 desde los tiros de campo. Bryant, por su parte, acabó con18 puntos y 6 rebotes, en 10 minutos menos sobre el tabloncillo que Jordan.

Al final, no era una competencia entre ambos, ya que estaban en momentos diferentes de sus carreras. Jordan venía de ganar cinco campeonatos con los Bulls, mientras que Bryant disputaba apenas su segunda campaña en la NBA.

Bryant terminó jugando 18 ediciones del Juego de Estrellas, en sus 20 años de carrera, todos con la camiseta de los Lakers. El miembro del Salón de la Fama cerró su trayectoria con 25.0 puntos por partido, 5.2 rebotes y 4.7 asistencias, con 5 campeonatos de la liga.

"¿Qué aprendiste de él esta noche?" le preguntó un periodista a Bryant después del All-Star Game de ese año. "No puedo decirte, es algo que me reservo para todos los futuros jugadores, no puedo revelar mi secreto".

Desde ese momento se notó la madurez de uno de los aleros más prolíficos en la historia de la liga, que coleccionó 15 selecciones al equipo All-NBA, 2 campeonatos de anotador de la liga, un MVP, cuatro premios al Jugador Más Valioso de un All Star Game, entre otros grandes méritos de una carrera que siempre será recordada.

Ni siquiera el accidente aéreo fatídico que le quitó la vida en enero de 2020 podrá tapar toda la grandeza que Bryant mostró desde un principio en la liga. Quizás, ese primer paso en el Juego de Estrellas fue clave para tener la carrera que tuvo.

