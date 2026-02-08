¿Quién reemplazará a Shai Gilgeous-Alexander en el Juego de Estrellas de la NBA 2026?

La baja de Shai Gilgeous-Alexander del Juego de Estrella de la NBA 2026 por una distensión muscular abdominal le dará a Alperen Sengun, de los Houston Rockets, la oportunidad de estar en el clásico de luminarias de mitad de temporada, informó Shams Charania, de ESPN.

Sengun, quien se convierte en el primer jugador turco en ser seleccionado dos veces para el All-Star, tras haber sido elegido también la temporada pasada, ocupará el lugar de Gilgeous-Alexander en el equipo del Mundo en el evento del 15 de febrero, que se celebrará en la cancha de los Los Angeles Clippers en Inglewood, California.

Sengun, reconocido por ser uno de los jugadores más prometedores de la NBA, promedia 20.8 puntos, 9.4 rebotes y 6.3 asistencias esta temporada con los Rockets, equipo en el que ha estado en sus 5 temporadas en la liga. El centro promedia 16.7 unidades, 8.7 rebotes, 4.4 asistencias, 51.4% en tiros de campo, 27.7% en triples y 70% en tiros libres de por vida en la competición.

Cabe recordar que los jugadores que ingresan al Juego de Estrellas como sustitutos de lesionados son escogidos por el comisionado de la NBA, Adam Silver. A su vez, los 10 titulares del partido son escogidos mediante un sistema de votación ponderada entre aficionados, medios de comunicación y jugadores actuales de la NBA, y los 14 jugadores reservas son elegidos mediante una votación de los entrenadores de la liga.

Houston Rockets center Alperen Sengun has been named by NBA Commissioner Adam Silver to replace injured Oklahoma City Thunder guard Shai Gilgeous-Alexander on Team World for the 2026 NBA All-Star Game (Sunday, 2/15 on NBC & Peacock). pic.twitter.com/CuDLNeASsS — NBA (@NBA) February 8, 2026

Sengun, por su parte, apenas está en el inicio de su contrato por 5 años y 185 millones de dólares, el cual le está haciendo ganar 33.9 millones de dólares esta temporada. Devengará 35.6 millones de dólares en la 2026/27, $37.3 millones en la 2027/28, $39 millones en la 2028/29 y $39 millones más en la 2029/30, en la que es una opción de jugador antes de convertirse en agente libre.

La misma consideración que tuvo Silver con Sengun en detrimento de Gilgeous-Alexander, la tuvo con Kawhi Leonard, quien fue invitado al Juego de Estrellas para que el número total de All-Stars estadounidenses en el nuevo formato de Estados Unidos contra el Resto del Mundo alcanzara los 16 requeridos, asegurando que cada equipo tuviera el mínimo de ocho jugadores.

¿Cuál es el nuevo formato del Juego de Estrellas de la NBA?

La NBA decidió transformar el Juego de Estrellas en 2026, dejando de lado el tradicional Este vs. Oeste para convertirse en un torneo triangular de "Estados Unidos vs. El Mundo".

En lugar de dos selecciones, habrá tres equipos con un mínimo de 8 jugadores cada uno: Team USA Stars, Team USA Stripes y el Equipo del Mundo, plagado de estrellas internacionales como Nikola Jokić, Giannis Antetokounmpo y Luka Dončić.

Primeramente, se jugará un Round Robin (todos contra todos), en cuya fase inicial se jugarán tres minipartidos de 12 minutos cada uno. Después, en la gran final, los dos equipos con mejor récord (o mejor diferencia de puntos en caso de empate) avanzarán a un cuarto partido definitivo para coronar al campeón.

Más noticias sobre NBA