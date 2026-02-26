¿Quién será el MVP de la NBA si Shai Gilgeous-Alexander y Nikola Jokic son inelegibles?

La carrera para el MVP de la NBA puede traer grandes sorpresas en la actual temporada. Shai Gilgeous-Alexander y Nikola Jokic, principales candidatos al premio, podrían quedar descartados para recibir el galardón por una regla de la liga.

Hay un artículo del reglamento de la liga que prohibe a los jugadores que se pierden más de 17 partidos clasificarse para los premios de postemporada. Ambos han pasado por problemas físicos esta temporada y eso puede comprometer sus aspiraciones.

Gilgeous-Alexander es el favorito para ganar el premio y repetirlo, después del que consiguió la temporada pasada. El canadiense tiene una distensión abdominal que lo tiene fuera de acción desde el pasado 3 de febrero.

Jokic, por su parte, ya se ha perdido 16 partidos esta temporada. Es decir, si se pierde dos más en lo que resta de temporada regular, quedará descartado para el premio. En su carrera, el pívot de los Denver Nuggets ha coleccionado tres premios MVP (2020-21, 2021-22 y 2023-24).

¿Quiénes son los candidatos al MVP si Gilgeous-Alexander y Jokic quedan descartados?

Hay una nueva generación que está tocando las puertas del estrellato en la NBA y tienen grandes posibilidades de ser valorados para el MVP, si se confirma que el base de los Oklahoma City Thunder y el pívot de los Denver Nuggets no pueden optar por el galardón.

Cade Cunningham, estrella de los Detroit Pistons, tiene grandes argumentos en su candidatura. Su equipo lidera la Conferencia del Este con récord de 43-14 y es inimaginable pensar que sin él pudieran haber tenido una temporada como la que están teniendo.

El base de 24 años de edad promedia 25.4 puntos por partido, con 9.8 asistencias, 5.7 rebotes, 33% en tiros de tres puntos y 45% en dobles. Más allá de los números, ha mostrado liderazgo en un grupo joven que quiere sorprender a la NBA este año.

Victor Wembanyama es otra opción en el ejercicio de pensar en los posibles MVP. El francés de los San Antonio Spurs se perdió 13 partidos en lo que va de temporada, pero todo parece indicar que terminará la ronda regular sin problemas.

El pívot tiene promedios de 24.0 puntos por partido, lidera la liga en bloqueos con 2.9, tiene 13.9 rebotes y 3.7 asistencias en su tercera temporada en la NBA.

Si se habla de la influencia de un jugador para la buena temporada de su equipo, Jaylen Brown, de los Boston Celtics, tiene que salir en la conversación. Haciendo olvidar la lesión de su compañero Jayson Tatum, el base tiene promedios de 29.1 puntos por juego, con 7.1 rebotes y 4.8 asistencias, en el mejor año de sus 10 temporadas en la liga.

Más noticias sobre NBA