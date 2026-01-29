El quinteto abridor de los Cavaliers con LeBron James en la temporada 2026/2027

El posible regreso de LeBron James a Cleveland, con un salario algo a la "baja", no es solo una historia cargada de nostalgia; también es un escenario deportivo perfectamente viable. Con el veterano alero finalizando contrato en Los Angeles Lakers y sin garantías de continuar allí, los Cavaliers podrían toparse con una oportunidad única en julio: construir un quinteto competitivo que combine presente, futuro y una leyenda viva de la NBA.

Eso sí, semejante e hipotética firma obligaría a tomar decisiones importantes a nivel salarial y de proyecto, como la salida de alguna pieza clave actual en pro de rebajar sueldos. De cualquier manera, juntar al Rey con Donovan Mitchell y Evan Mobley posicionaría al club que hace vida en el Rocket Arena como gran candidato a conquistar el Este y llevarse el anillo en la 2026/2027.

En definitiva, los Cavs pueden completar un quinteto titular de lujo en la venidera zafra, cortesía de una alineación equilibrada entre juventud, contratos manejables y la experiencia de un mito de esta disciplina. Si éste se convierte en el último baile de King James, hacerlo en casa, rodeado de mucho talento, tendría todo el sentido del mundo.

1. Donovan Mitchell – Base armador

La vuelta de LeBron James implicaría ajustes inmediatos en la nómina del elenco de Ohio y el principal damnificado sería Darius Garland. El hasta ahora base titular ostenta un contrato que alcanzará los 42.1 millones de dólares en la próxima contienda, cifra difícil de sostener si Cleveland apuesta por sumar al Rey. En ese contexto, Spider Mitchell se desempeñaría nuevamente de 1, rol que ya ha asumido en distintos tramos de su carrera.



Lejos de ser un retroceso, este cambio potenciaría el dibujo del entrenador en jefe, Kenny Atkinson, dado que el seis veces All Star cuenta con la capacidad de generar juego, anotar desde cualquier zona y asumir responsabilidades en momentos cumbres, mientras que formaría junto a LBJ un dúo dinámico y complementario.

2. Jaylon Tyson – Escolta

Las circunstancias están empujando este panorama, pues la lesión en el pie de Garland ha llevado al coach Atkinson a utilizar a Tyson como escolta primario en varios encuentros y a Mitchell de piloto. Y el resultado ha sido prometedor, al punto que Cleveland cosecha cinco triunfos al hilo.



El activo de segundo año aporta despiadado tiro exterior (43.7% de carrera), energía defensiva y juventud. Por si fuera poco, su contrato es una joya para la gerencia, considerando que está bajo control hasta 2028, con un salario promedio cercano a los cuatro millones de dólares. En un roster de figuras de peso, la escogencia número 20 del draft de 2024 aportaría balance.

3. LeBron James – Alero

Aquí está el corazón del debate: el mayor anotador de siempre en la NBA y todavía representante de los Lakers no es solo un refuerzo más; es el mejor basquetbolista en la historia de los Cavaliers, por lo cual su regreso para una tercera etapa tendría un objetivo claro: intentar guiar a la franquicia al segundo Trofeo Larry O'Brien, una década después del épico título de 2016 frente a los Golden State Warriors.



Aunque ya no es el atleta dominante de sus tiempos mozos, el impacto de LeBron sigue siendo enorme dado que aporta inteligencia táctica, liderazgo en playoffs y una capacidad única para elevar el nivel de sus compañeros. En un entorno en el que no necesitaría cargar con la gran responsabilidad ofensiva, su presencia podría ser el catalizador definitivo.

4. Evan Mobley – Ala pívot

El seleccionado al Juego de Estrellas en 2025 es el presente y futuro de la organización. A sus 24 años, Mobley es una garantía en ambos costados de la duela, puesto que goza de versatilidad y fortaleza defensiva, habilidad a la hora de enchufar tiros y evolución moviéndose en la llave.



Con pacto laboral hasta 2030, el ex de la Universidad del Sur de California luce llamado a ser la cara de los Cavs en la próxima década, aunado a que integraría un mediático Big Three con Spider y el Rey.

5. Jarrett Allen – Centro

Cleveland completaría su alineación abridora con otra certeza: Jarrett Allen. Feroz protector del aro, eficiente al momento de embocar canastas en la zona y sólido en el rebote, el pívot de 27 años aporta equilibrio y físico al núcleo principal de Atkinson.



Siempre que no sea traspasado de equipo, Allen permitirá a Evan Mobley moverse con mayor libertad y a King James dosificar esfuerzos en el retroceso.

