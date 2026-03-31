El futuro de LeBron James vuelve a estar en el centro de todas las miradas en la NBA. Con su contrato finalizando el próximo 30 de junio, las especulaciones sobre el destino del legendario alero crecen día a día, especialmente ante la posibilidad de que no continúe con Los Angeles Lakers.

De hecho, el periodista Marc Stein señaló que los Golden State Warriors serían uno de los candidatos fuertes para hacerse con los servicios del cuatro veces MVP tanto de la ronda regular como de las Finales de liga durante la venidera agencia libre.

La sola idea de ver a LeBron con la camiseta del elenco de San Francisco resulta impactante, no sólo por lo que representaría a nivel mediático y su eventual dúo con Stephen Curry; también debido al potencial deportivo de una franquicia que podría redefinir los estándares de la contienda.

Si bien no hay nada confirmado aún, el encaje del máximo anotador histórico de la NBA en el sistema del entrenador en jefe de los Dubs, Steve Kerr, abriría la puerta a múltiples escenarios, incluido un quinteto titular que, en el papel, luciría temible y que se repasará a continuación.

1. Stephen Curry - Base armador

Stephen Curry sigue siendo el jugador franquicia de los Warriors | Cary Edmondson-Imagn Images

El emblema de la franquicia de la bahía podría encarar su “Last Dance” en la 2026/2027. Con su contrato también acercándose al fin, todo indica que esa temporada marcaría el cierre de una carrera legendaria, así que la posibilidad de compartir cancha con James, algo que los aficionados han esperado durante años, añadiría un capítulo épico a su legado. Entretanto, su liderazgo, tiro exterior y lectura de juego seguirían siendo el motor del equipo de Kerr.

2. Moses Moody - Escolta

El escolta de 23 años tendría la responsabilidad de consolidarse en faceta de titular, siempre y cuando logre dejar atrás la complicada lesión de rodilla acontecida la semana pasada y que lo marginará de lo que resta de justa actual. En teoría, Moody aportaría equilibrio, con defensa sólida del perímetro y amenaza constante desde la larga distancia, por lo que entraría de nuevo en los planes principales del coach Kerr.

3. Jimmy Butler - Alero

A pesar de haber sufrido en enero una "desgraciada" rotura de ligamento cruzado en su rodilla, el seis veces All Star debería regresar para el inicio de la siguiente zafra; eso sí, con 37 años. Aunque su estado físico probablemente resulta una incógnita, la experiencia, carácter competitivo y calidad que atesora convierten a Butler sen un candidato natural para la titularidad en Golden State. Además, su presencia permitiría formar un Big Three junto a Curry y LBJ, elevando el techo competitivo del equipo.

4. LeBron James - Ala pívot

En este hipotético escenario, King James actuaría de 4 en un sistema de “small ball”, ya que es de dominio público la envidiada versatilidad que le permite desempeñar múltiples funciones en ambos costados de la duela: desde generador de juego hasta finalizador. Por si fuera poco, podría completar una histórica química con Chef Curry, y sumada a Butler, que daría forma a un elitista tridente con mucho bagaje, talento, liderazgo y gen ganador.

5. Draymond Green - Centro

Draymond Green ya es una leyenda de los Golden State Warriors | John Hefti-Imagn Images

El corazón defensivo de los Warriors volvería a asumir el rol de centro en alineaciones pequeñas. Vale recordar que Green ya ha demostrado su facilidad a fin de desempeñarse como 5, aportando inteligencia táctica, intensidad y versatilidad en el marcaje, sin importar el tenerse que parear con rivales de mayor envergadura física. En semejante panorama, la labor del dueño de cuatro anillos de NBA volvería a antojarse clave para equilibrar un quinteto cargado de armas en ataque.

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