La razón de la polémica pelea que involucró a Nikola Jokic en el Juego 4 entre Nuggets y Timberwolves

La tensión entre Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves alcanzó un nuevo nivel durante el cuarto partido de su serie de primera ronda de los Playoffs de la NBA. Es que dicho duelo sabatino terminó con victoria para los de Minneapolis 112-96, resultado que los deja arriba 3-1 en la hostil eliminatoria ante el elenco que lidera en la cancha Nikola Jokic.

Sin embargo, el cierre del encuentro estuvo marcado por un altercado entre el propio astro serbio y el alero de los T-Wolves, Jaden McDaniels, mismo que elevó aún más la intensidad de una rivalidad que no deja de crecer.

Con el desafío prácticamente definido en favor de los locales y apenas 2.1 segundos en el reloj, McDaniels aprovechó una transición sin oposición para anotar una bandeja cuando Denver ya había dejado de competir activamente en la última posesión. La acción, considerada por muchos una "regla no escrita", no fue bien recibida por Jokic, quien reaccionó de inmediato y recorrió el tabloncillo para confrontar físicamente al tirador de 25 años.

No en vano, un empujón del tres veces MVP de la NBA al mencionado alero desató una breve trifulca entre jugadores de Nuggets y Timberwolves, pese a que algunos de estos ingresaron rápidamente para separar a los protagonistas y evitar que el enfrentamiento escalara. Posteriormente, los árbitros decidieron expulsar tanto a Jokic como al ala-pívot de Minnesota, Julius Randle, quien intervino visiblemente molesto en defensa de su compañero.

Tensions were high at the end of Game 4 between the Nuggets and Timberwolves 😳



Both Nikola Jokic and Julius Randle were ejected for unsportsmanlike conduct. pic.twitter.com/U7Pg8ULO1J — ESPN (@espn) April 26, 2026

A la conclusión del juego, Jokic explicó a Associated Press su reacción sin ocultar su disgusto por la decisión de McDaniels de atacar el aro al momento en el cual el resultado ya estaba definido. “Anotó cuando ya habíamos dejado de jugar. Ustedes vieron lo que pasó”. Por su parte, la selección 28 del draft de 2020 aseguró que no comprendió exactamente qué le dijo el centro de los Nuggets durante el cruce posterior a la acción. “Sólo vi a alguien enorme. El reloj seguía corriendo, así que pensé que bien podría anotar”, declaró.

La rivalidad entre ambas franquicias se ha intensificado en los últimos años, ya que al compartir división se topan regularmente durante la temporada regular, al tiempo de acumular varias series de playoffs recientes, incluyendo una épica batalla que ganaron los Timberwolves en siete encuentros en 2024, cuando los Nuggets defendían su anillo de liga.

Por si fuera poco, el propio McDaniels calentó aún más este cruce días atrás al señalar públicamente que Denver es un equipo en el que sus grandes estrellas, principalmente Jamal Murray y el Joker, "no defienden".

Ahora, los entrenados por David Adelman lucen obligados a ganar los eventuales tres compromisos restantes si no quieren perderse las Semifinales de Conferencia por primavera vez en años.

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