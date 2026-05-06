Reconocido periodista sugiere que Luka Doncic viajó a España por motivos distintos al tratamiento de su lesión

Luka Doncic hizo un viaje prolongado a España para tratarse con un especialista en Madrid, después de sufrir el pasado 2 de abril una lesión en el tendón de la corva. A pesar de que declaró que el motivo de su viaje era netamente para tratar su estado físico, algunas personas creen que sus intenciones en el viejo continente eran otras.

Doncic sigue de baja y su equipo perdió por abultado marcador 108-90 ante el Oklahoma City Thunder, en el primer encuentro de las Semifinales de la Conferencia Oeste en la NBA.

Un reconocido periodista cree que Doncic viajó a España por motivos distintos al tratamiento de su lesión. "Brian Windhorst sugiere que Luka Doncic fue a España por otras razones además del tratamiento para su isquiotibial", dijo Rich Eisen.

"'He oído hablar de ir a Alemania, pero nunca de ir a España... Cuando lo enviaron al extranjero fue como: 'de todos modos no vas a hacer nada durante unas semanas, vete a Europa', porque regresaste apenas 48 horas después del nacimiento de tu hija'".

Medios de Eslovenia confirmaron que el el base estuvo en su país natal, donde aprovechó para compartir tiempo con su familia mientras continuaba con su proceso de recuperación física.

Brian Windhorst suggests Luka Doncic went to Spain for other reasons besides treatment on his hamstring



“I’ve heard of going to Germany, I’ve never heard of going to Spain… When they sent him overseas that was like you’re not going to be doing anything for a few weeks anyways,… pic.twitter.com/onUOap4Hkz — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) May 5, 2026

"Este encuentro con sus hijas tiene implicaciones mucho más importantes. Luka está inmerso en una batalla legal con su ex prometida, Anamaria Goltes, por la custodia y manutención de sus dos hijas, Gabriella y Olivia", reportaron los medios.

Doncic recibió autorización tanto del cuerpo médico como de la gerencia de Lakers para viajar al viejo continente y someterse a un tratamiento especializado con el objetivo de acelerar su regreso a la actividad. Al menos esa fue la versión que los Lakers informaron cuando el base viajó a España.

Doncic logró su segundo título de anotación de su carrera a pesar de solo poder haber jugado 64 partidos de ronda regular. El esloveno dejó 33.5 puntos, 8.3 asistencias y 7.7 rebotes con 1.6 robos.

En su segunda campaña con los Lakers, Doncic se convirtió en la principal estrella del equipo, pero ahora es extrañado en los playoffs. Su compañero de club, LeBron James, justificó la primera derrota ante Oklahoma hablando de la ausencia del esloveno.

"Cuando juegas contra los campeones de la NBA y te hace falta un tipo que promedia 34 puntos, ocho rebotes y nueve asistencias, es así de especial. Es una pieza fundamental que falta", dijo James sobre los problemas ofensivos de los Lakers.

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