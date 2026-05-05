Las imágenes de Luka Doncic practicando con sus compañeros que ilusiona a los Lakers

¿Se acerca el regreso de Luka Doncic? El esloveno ya está practicando con sus compañeros y, aunque está descartado para los dos primeros encuentros de la serie, ilusiona verle nuevamente en cancha, después de una ausencia que se remonta hasta el 2 de abril.

Doncic sufrió una distensión de grado 2 en el isquiotibial izquierdo, en un juego precisamente contra el Thunder, rival al que se enfrentarán en las Semifinales de la Conferencia Oeste a partir de este martes en el Paycom Center de Oklahoma.

Doncic realizó este lunes sesiones de tiro, con la ayuda del personal técnico de los Lakers. Los periodistas le preguntaron al técnico de los californianos, JJ Redick, si había cambiado algo en el plan con el esloveno.

"Sin novedades", se limitó a decir el estratega sobre Doncic, quien se perdió toda la serie ante los Houston Rockets en la primera ronda de playoffs.

Los Lakers se acoplaron bien sin Doncic contra los Houston Rockets. Ganaron la serie 4-2, con un LeBron James en plan estelar. El veterano de 41 años de edad cargó con la ofensiva de los Lakers ante los Rockets, siendo protagonista en los seis compromisos disputados.

James promedió 23.2 puntos, 7.2 asistencias y 8.3 rebotes en esta serie ante los Rockets, sin el apoyo de Luka Doncic y de Austin Reaves en cuatro de los seis compromisos

Luka Doncic, getting up shots Monday. When asked about his availability for Game 1, JJ Redick said, “no update.” pic.twitter.com/UZBw9x2E9R — Dave McMenamin (@mcten) May 4, 2026

¿Cuál es la situación de Luka Doncic?

Shams Charania, periodista de ESPN, dio un reporte sobre la situación del esloveno, que sigue bajo condición de evaluación diaria.

"Luka Doncic no estará disponible para el inicio de esta serie ante Oklahoma City Thunder. Los Lakers mantienen una evaluación constante semana a semana y aunque el jugador ha mostrado avances progresivos en los entrenamientos, todavía no puede exigirse al máximo ni participar en sesiones de contacto completo, lo que retrasa su regreso".

Si el base logra volver, será de gran ayuda en las aspiraciones de los Lakers. Por el lado del Thunder, tienen la baja de Jalen Williams, quien también está en una situación similar a la del base esloveno, sin fecha de regreso a las canchas.

Lo más importante para los Lakers es que Austin Reaves recupere su efectividad en tiros desde la larga distancia para esta serie. En sus dos compromisos ante los Rockets, el escolta dejó apenas un 16% desde el triple.

Cabe recordar que Reaves también estuvo de baja desde el 2 de abril por una lesión en los isquiotibiales y regresó para el Juego 5 ante los Rockets.

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