El récord de Michael Jordan que igualó Luka Doncic con los Lakers

Los Angeles Lakers recuperaron rápidamente el rumbo la noche del miércoles, tras ver cortada su racha de nueve triunfos dos días antes. Es que el elenco de púrpura y oro cerró su gira de seis partidos fuera de casa con una valiosa victoria ante Indiana Pacers 137-130, motivo por el cual se estableció en el tercer lugar del Oeste, cortesía de foja de 47-26.

El citado duelo disputado en Indianapolis estuvo marcado por un alto ritmo ofensivo y una sorprendente actuación colectiva del equipo local, que contó con hasta ocho jugadores anotando en doble dígito; sin embargo, la diferencia volvió a estar en el talento diferencial de Luka Doncic, quien firmó otra exhibición ofensiva difícil de contener.

El base esloveno lideró a los Lakers con 43 puntos, aunado a aportar siete asistencias, seis rebotes y un robo de balón. Su eficacia también resultó notable, con 15 aciertos en 30 intentos de campo, consolidando otra noche dominante en una gira en la que ha sido el principal referente ofensivo del equipo de JJ Redick.

Pero al margen del triunfo, la actuación de Doncic alcanzó un valor histórico, pues se convirtió en el primer jugador en promediar al menos 40 unidades como visitante durante una gira de seis partidos desde que lo lograra Michael Jordan con los Chicago Bulls en 1986, un registro que subraya el nivel superlativo que atraviesa actualmente el ex Dallas Mavericks.

Luka Doncic is the first player to average 40 points over a six-game span, all on the road, since Michael Jordan in 1986 (per @StatsWilliams) — Dave McMenamin (@mcten) March 26, 2026

Durante esta racha a domicilio, Luka dejó actuaciones destacadas ante diferentes rivales: 36 y 40 puntos respectivamente en dos careos frente a Houston Rockets, junto a 60 versus Miami Heat, más 33 contra Orlando Magic, previo a anotar 32 a costa de los Detroit Pistons y culminar con 43 frente a Indiana.

De todas formas, la lucha por mantener esa plaza del Oeste sigue abierta, ya que Los Angeles viene siendo presionado por unos Denver Nuggets, situados apenas a 1.5 encuentros de distancia. A favor del conjunto de Hollywood juega el haber ganado la serie particular de la temporada ante su par de Colorado por 2-1, lo que le otorgaría ventaja en caso de empate en la clasificación final. Asimismo, el calendario restante parece relativamente favorable a Lakers, considerado entre los más accesibles de la liga en este tramo decisivo.

Por otro lado, el siguiente compromiso de los angelinos será en casa contra los Brooklyn Nets, en un cotejo que podría resultar clave para afianzar su posición y llegar con impulso a los playoffs.

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