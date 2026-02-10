Los récords de LeBron James en el Juego de Estrellas de la NBA

LeBron James fue seleccionado como uno de los suplentes del equipo del Oeste para el Juego de Estrellas de la NBA que se llevará a cabo este domingo 15 de febrero en el Intuit Dome de Los Angeles, el escenario más moderno de toda la liga.

Este encuentro de luminarias tendrá un sabor especial para el veterano de 41 años de edad. Podría ser su última participación en un evento de este tipo, ya que está en la última temporada de su contrato con los Lakers y aún no se sabe si continuará su carrera.

El veterano tiene 22 participaciones en el All Star Game, un récord en la liga y lo ha hecho con la camiseta de los Cavaliers, Miami Heat y Los Angeles Lakers. Solo faltó a la cita en su primera temporada, cuando tenía 19 años y estaba debutando con el equipo de Cleveland.

Kareem Abdul-Jabbar, con 18 participaciones y Kobe Bryant, con 17 presencias, le siguen en la lista al oriundo de Akron. A lo largo de su historia, colecciona varios de los registros más importantes del Juego de Estrellas, que vale la pena repasar.

1. El jugador con más minutos

No hay un jugador con más minutos en cancha en un Juego de Estrellas de la NBA que LeBron James. En su carrera, sin contar la edición de 2026, el Rey tiene 536 minutos sobre la duela. Su primera participación fue en el 2005, en su segundo año en la liga, cuando era el novato más cotizado de la NBA. Esa cifra aumentará y seguramente se mantendrá en su poder por muchos años, ya que para lograrla hace falta mucha disciplina, constancia y dedicación, algo que ha tenido el alero durante toda su carrera.

2. Está a un MVP de Kobe Bryant y Bob Pettit

Quizás esta sea la última oportunidad para conseguir alcanzar el récord de más MVP en la historia del All Star Game, en poder de Kobe Bryant y Bob Pettit. En tres ocasiones el Rey terminó con el premio al Jugador Más Valioso del choque de estrellas, en las ediciones de 2006, 2008 y 2018. Lo curioso es que los tres premios los consiguió con la camiseta de los Cavaliers, los dos primeros en su etapa inicial en el club y el segundo en su regreso a la franquicia.

3. En el club de los triples-dobles

LeBron James es un jugador completo, capaz de destacar en varias estadísticas. En el 2011, logró 27 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias, para convertirse en apenas el segundo jugador en la historia en alcanzar esa hazaña. Casualmente el único en haberlo hecho fue en 1997 Michael Jordan, un jugador con el que ha sido comparado a lo largo de su carrera, en la eterna discusión sobre cuál es el mejor jugador en la historia de la NBA.

4. Titularidad en 20 ocasiones

En 20 de los 22 Juegos de Estrellas que tiene LeBron James en su carrera ha sido titular. Eso demuestra no solo el reconocimiento que tiene por sus entrenadores, compañeros de equipo y rivales, sino por los aficionados que lo colocan como un jugador primordial para ver en este evento. En este 2026 será reserva del Oeste, pero es un mérito impresionante para un jugador que tiene 41 años de edad.

5. Máximo anotador de todos los tiempos

Al ser el jugador con más participaciones, era lógico pensar que también tendría el récord en puntos en el Juego de Estrellas. El Rey ha anotado 434 unidades en el All Star Game, con un promedio de 21.7 puntos por juego. Es una cifra impresionante, tomando en cuenta que en este tipo de eventos hay mucha rotación de jugadores y la ofensiva es bastante repartida. Su mejor actuación fue en 2012 con 36 tantos.

Más noticias sobre NBA