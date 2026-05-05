Los récords que logró Victor Wembanyama en el Juego 1 de los playoffs ante los Timberwolves

El inicio de las Semifinales del Oeste dejó una actuación histórica de Victor Wembanyama, aunque no evitó la derrota de los San Antonio Spurs a manos de Minnesota Timberwolves 104-102.

Efectivamente, el portentoso interno francés necesitó apenas cinco partidos en su carrera de playoffs para grabar su nombre en los libros vitalicios, básicamente por sus prestaciones defensivas contra el quinteto de Minneapolis la noche del lunes.

Wemby registró 12 tapones en el Juego 1, estableciendo un nuevo récord en postemporada y superando la marca previa de 10 bloqueos, que compartían Mark Eaton (1985) para Utah Jazz, el mítico Hakeem Olajuwon (1990) con Houston Rockets, y Andrew Bynum (2012), entonces representante de Los Angeles Lakers.

Wemby just had the greatest shot-blocking game in NBA playoff history 🤯



11 points

15 rebounds

12 BLOCKS (NBA RECORD) pic.twitter.com/dtycQuPFv0 — NBACentral (@TheDunkCentral) May 5, 2026

Pese a que su rendimiento ofensivo estuvo lejos de ser eficiente, con 5 aciertos en 17 intentos de campo y sin conversiones desde el perímetro (0 de 8 en triples), el impacto protegiendo la pintura del Alien fue determinante y mantuvo a los Spurs en el encuentro hasta el final. De hecho, semejante dominio recordó a las grandes noches que han marcado época en los Playoffs de la NBA.

La otra marca que alcanzó Victor Wembanyama contra los Timberwolves

Asimismo, la propia liga que preside Adam Silver destacó otro dato significativo de Wembanyama: con 22 años y 120 días se convirtió en el jugador más joven en lograr un triple-doble, con tapones, en playoffs desde 1974. Es que el galo cerró su planilla con 15 puntos, 11 tableros y 12 bloqueos, siendo también su mejor plusmarca reboteadora en postemporada.

Hay que recordar que el seleccionado a dos All-Star Game viene de una notable campaña regular, tanto que es finalista al MVP gracias a cosechar 25.0 puntos, 11.5 rebotes y 3.1 tapas, junto a notables 82.7% en libres, 51.2% de campo y 34.9% en triples. Por si fuera poco, se llevó el galardón Jugador Defensivo del Año, mientras que debería integrar el Primer Equipo de la competición.

WEMBY (22y, 120d): Youngest player in NBA history with a triple-double including blocks in a postseason game since '73–74 👀



👽 11 PTS

👽 15 REB (postseason career-high)

👽 12 BLK (NBA postseason record)



Also becomes the first player in NBA history to record 10+ PTS, 15+ REB,… pic.twitter.com/uW02m4qfIK — NBA (@NBA) May 5, 2026

¿Cuándo se juega el segundo partido entre Spurs y Timberwolves?

Eso sí, pese a la histórica actuación de Wemby ante Minnesota, San Antonio no pudo capitalizar la oportunidad en casa y perdió la localía en la serie al mejor de siete compromisos. Es que los Spurs tuvieron serias dificultades desde la línea de tres puntos, con apenas 10 canastas de 36 intentos, incluyendo el fallo decisivo de Julian Champagnie sobre la bocina que hubiera cambiado el destino del desafío.

En definitiva, con la serie 1-0 a favor del club de Minneapolis, ambos equipos volverán a enfrentarse el próximo miércoles en San Antonio. Claro está, la gran incógnita será saber si los texanos logran ajustar su ofensiva para respaldar el impacto defensivo de su joven estrella, que ya ha demostrado estar lista para brillar en el escenario más exigente.

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