La respuesta de Austin Reaves a Charles Barkley tras su polémica crítica a los Lakers

La reciente victoria de los Lakers contra Los Angeles Clippers tuvo un sabor agridulce en la afición y seguidores del equipo, que pese a contar en la duela con LeBron James, Luka Doncic y Austin Reaves sufrió para imponerse.

Uno de los mayores críticos de los Lakers fue la leyenda Charles Barkley, quien como comentarista de televisión no tuvo piedad al asegurar que ninguno de los equipos de Los Angeles tiene opciones de ser campeones de la NBA esta temporada.

"Nada. No, ninguno de estos equipos es bueno", dijo Barkley sobre los Lakers y los Clippers. "Sin faltarle al respeto. Quizás puedan ganar una ronda. No voy a llegar y decir lo contrario solo porque ganaron, vencieron a un equipo mediocre de los Clippers".

"Porque si están sextos, séptimos u octavos, y tienen que jugar contra Denver [Nuggets], Houston [Rockets] u OKC [Thunder], no van a vencer a esos equipos. No pueden vencer a San Antonio [Spurs]. No creo que puedan derrotar a los Rockets", afirmó.

Antes de la jornada de este domingo, los Lakers se ubican quintos en la Conferencia del Oeste con marca de 34-21. Los Clippers, por su parte, son novenos y jugarían el torneo Play-In. Quizás Barkley tiene algo de razón, y Reaves, quien estaba escuchando sus comentarios en vivo, respetó su opinión.

Charles Barkley was talking trash on the Lakers while Austin Reaves was wearing a headset for an ESPN interview 😒



Ernie: “I don’t know if you were able to hear the conversation that was just being had here, did you Austin?”



AR: “Everyone is entitled to their own opinion.” pic.twitter.com/6N0jB33qp2 — Lakers All Day Everyday (@LADEig) February 21, 2026

"Es un tema interesante, ya que Austin Reeves tiene los auriculares puestos en Los Angeles", dijo Ernie Johnson sobre el discurso de Barkley. "Y no sé si pueden escuchar la conversación que se acaba de tener aquí. ¿Lo hiciste, Austin?", le preguntó Johnson en vivo.

"Sí, un poco lo escuché", respondió Reaves. "Cada uno tiene derecho a su propia opinión".

Si bien es cierto que los Lakers tienen destellos de ser un buen equipo, no lo es menos que no tienen el nivel de equipos como el Thunder, Nuggets, Spurs, Rockets y hasta los propios Minnesota Timberwolves. Así lo dejó saber LeBron James recientemente.

"¿Quieres que nos compare con ellos? Ese sí que es un equipo campeón. Nosotros no", dijo James, según ESPN después de la última derrota del equipo ante OKC. "No podemos mantener la energía y el esfuerzo durante 48 minutos, y ellos sí. Por eso ganaron un campeonato", aseguró.

"Creo que cuando juegas contra los mejores equipos, y Oklahoma City claramente lo es, sabes que tienes que tener un gran nivel de esfuerzo y un gran nivel de ejecución", dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick. "Tiene que ser ambas cosas, y creo que, en general, nuestro esfuerzo fue fantástico. En tramos clave del partido, nuestra ejecución no fue excelente".

Más noticias sobre Los Angeles Lakers