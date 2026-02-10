LeBron James explota contra los Lakers: "No somos un equipo campeón"

El Oklahoma City Thunder derrotó este lunes en la noche 119-100 a Los Angeles Lakers sin el reinante MVP de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander, algo intolerable para LeBron James, quien pese a no contar con el apoyo de Luka Doncic, dejó claro que el equipo de oro y púrpura aún no está al nivel de los campeones de la liga.

"¿Quieres que nos compare con ellos? Ese sí que es un equipo campeón. Nosotros no", dijo James, según ESPN. "No podemos mantener la energía y el esfuerzo durante 48 minutos, y ellos sí. Por eso ganaron un campeonato", aseguró quien ya se ve con un pie fuera de la organización de Los Angeles.

James anotó 14 de sus 22 puntos en la segunda mitad para los Lakers, cuya racha de tres victorias terminó con otra actuación defensiva para el olvido. Al final, El Rey también registró 10 asistencias y 6 rebotes.

"Creo que cuando juegas contra los mejores equipos, y Oklahoma City claramente lo es, sabes que tienes que tener un gran nivel de esfuerzo y un gran nivel de ejecución", dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick. "Tiene que ser ambas cosas, y creo que, en general, nuestro esfuerzo fue fantástico. En tramos clave del partido, nuestra ejecución no fue excelente".

James amaneció este martes con promedios de. 21.8 puntos por partido, 5.7 rebotes, 6.9 asistencias, 50.2% en tiros de campo, 30.6% en triples y 74.2% en tiros libres. Se espera que pruebe el mercado de agentes libres al finalizar la temporada con el objetivo de tener una campaña de retiro legendaria.

Joe Vardon, de The Athletic, informó que fuentes cercanas a LeBron ven a los Cleveland Cavaliers como el "destino lógico" de James en la agencia libre que se avecina, esto tras saber que los Lakers le pondrán la condición de devengar un salario a la baja si quiere volver, esto con el objetivo de armar un mejor equipo y competir por el campeonato de la liga.

“LeBron James será agente libre este verano y si decide jugar una 24ª temporada en la NBA, fuentes cercanas a él afirman que Cleveland sería un destino lógico. Su salario no se acercaría a los 52.6 millones de dólares que gana actualmente en Los Angeles, pero a sus 41 años es consciente de la realidad del mercado a la que se enfrenta si decide prolongar su carrera", dijo Vardon.

