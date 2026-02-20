Revelan el tiempo que se perderá Stephen Curry con Warriors por su lesión de rodilla

Cuando los Golden State Warriors más necesita a su principal figura, Stephen Curry, en su lucha por uno de los puestos por el Play-In en la Conferencia del Oeste, una lesión de rodilla se atraviesa en los planes de la organización.

El base está fuera de acción desde el 30 de enero por una lesión en la rodilla, que le impidió estar presente en el Juego de Estrellas de la NBA del pasado fin de semana. Se perdió el compromiso del jueves ante los Boston Celtics y ya hay una fecha tentativa para su regreso.

Curry será reevaluado en 10 días, debido a la contusión ósea que sufrió, según anunció el equipo. Es probable que vuelva en unas dos semanas, si todo sale como esperan. El veterano se ha perdido los últimos cinco partidos de su equipo, pero lo positivo del asunto es que en la resonancia magnética a la que se sometió esta semana, no hubo indicios de fractura.

El armador es clave en las aspiraciones del equipo de Steve Kerr de ingresar a la postemporada, en una campaña que ha sido de altibajos para la organización. No obstante, en el plano personal, ha sido otro gran año para Curry.

Promedia 27.2 puntos por partido, 3.5 rebotes, 4.8 asistencias, 46.8% en tiros de campo, 39.1% en triples y 93.1% en tiros libres esta campaña.

"Es cuestión de ir aprendiendo sobre la marcha qué funciona en la rehabilitación", declaró Curry a Anthony Slater de ESPN esta semana. "Porque sigue siendo doloroso. Hay que intentar eliminar toda la inflamación y el dolor. Es algo que todavía tenemos que controlar y gestionar, pero es algo que, si vuelvo demasiado pronto, podría recrudecerse", agregó. Su última aparición fue el 30 de enero contra los Detroit Pistons, pero abandonó el partido antes del último cuarto por las molestias.

Los Warriors disfrutaron del debut de Kristaps Porziņģis con el equipo este jueves, en la derrota ante los Celtics 110-121. Terminó con 12 puntos y un rebote en 17 minutos en el tabloncillo.

Después de este resultado, los de San Francisco se ubican en el octavo puesto de la clasificación en el Oeste, con récord de 29 victorias y 27 derrotas, con apenas 4 triunfos en sus últimos 10 compromisos.

Como local los dirigidos por Kerr han jugador para un récord de 18 y 11 mientras que como visitantes tienen marca de 11 y 16.

Más noticias sobre NBA