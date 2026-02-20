El sentimiento en la NBA es que LeBron James jugará una temporada más antes de retirarse

A sus 41 años de edad, LeBron James continúa desafiando el paso del tiempo y dejando claro que su historia en la NBA todavía no ha terminado. El mítico alero, quien representa a Los Angeles Lakers desde 2018, mantiene un nivel competitivo que alimenta la sensación de que disputará al menos otra campaña antes de pensar en el retiro.

De hecho, el periodista Vincent Goodwill reveló que la percepción general entre ejecutivos y figuras del entorno de la National Basketaball Association es que el Rey no contempla poner punto final a su carrera al término de esta 2025/2026; y sus números respaldan esa expectativa. En lo que va de curso, al cuatro veces MVP tanto de la regular como de las Finales promedia 22.0 puntos, 5.8 rebotes y 7.1 asistencias con un sólido 50.2% en tiros de campo, al margen de caer a 30.5% en triples, tras su notable 37.5% de la zafra anterior.

El inicio del curso actual no fue sencillo para quien también ganara cuatro anillos de campeón en la NBA, ya que se perdió los primeros encuentros debido a una ciática. Sin embargo, una vez recuperado, ha vuelto a ser pieza fundamental en el esquema de los Lakers, dado que ha disputado 36 compromisos en los que dicha escuadra presenta marca de 22-14, un dato que refleja su impacto directo en los resultados.

"If he were retiring the league would know it because the league would want to celebrate him on the way out...the feeling is around the league that Lebron will play at least one more season. There will be tremendous interest around the league this summer should Lebron decide to… pic.twitter.com/qtNEDLvSS5 — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) February 19, 2026

Después de finalizar terceros en la Conferencia Oeste durante la campaña pasada, previo a caer sorpresivamente en la primera ronda de los playoffs, los angelinos se mantienen firmes en la pelea por los puestos de privilegio en el presente ejercicio, pues ocupan el quinto lugar y están apenas a 1.5 juegos de los Denver Nuggets, dueños de la tercera casilla.

A pesar de su edad, King James sigue demostrando que puede ser fundamental para un equipo con aspiraciones reales. No obstante, su continuidad en Los Angeles tras esta temporada no parece garantizada, tanto que una fuente de la liga advirtió recientemente que, si la gerencia demora demasiado en asegurar su permanencia para la 2026/2027, el veterano anotador exploraría otras opciones, incluyendo la de la franquicia de su tierra, Cleveland Cavaliers, con quien ya estuvo en dos etapas anteriores.

El nacido en Akron ha disputado las últimas ocho zafras en el sur de California, donde conquistó el campeonato en la atípica 2019/2020 de la pandemia. Y aunque el futuro de los Lakers apunta hacia Luka Doncic, el alto ejecutivo Rob Pelinka tampoco vería con malos ojos volver a firmar a LBJ, en especial considerando que Austin Reaves podría cambiar de aires en rol de agente libre, ya que seguramente rechazará su opción de jugador por "apenas" 14.8 millones de dólares.

