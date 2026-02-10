Stephen Curry se perderá el Juego de Estrellas por lesión: ¿Cuándo regresará a los Warriors?

Stephen Curry no podrá participar en el Juego de Estrellas de la NBA de este fin de semana en Los Angeles por las molestias que acarrea en una de sus rodillas, según informó el lunes el entrenador de los Golden State Warriors, Steve Kerr, a Nick Friedell de The Athletic.

El base, considerado el mejor lanzador de triples en la historia de la NBA, tampoco podrá estar en la cancha este jueves ante los San Antonio Spurs. Recuérdese que Curry se perdió los últimos tres partidos de los Warriors debido a la lesión de rodilla. Su última aparición fue el 30 de enero contra los Detroit Pistons, pero abandonó el partido antes del último cuarto por las molestias.

"Es cuestión de ir aprendiendo sobre la marcha qué funciona en la rehabilitación", declaró Curry a Anthony Slater de ESPN. "Porque sigue siendo doloroso. Hay que intentar eliminar toda la inflamación y el dolor. Es algo que todavía tenemos que controlar y gestionar, pero es algo que, si vuelvo demasiado pronto, podría recrudecerse".

Curry, a sus 37 años de edad, está promediando 27.2 puntos por partido, 3.5 rebotes, 4.8 asistencias, 46.8% en tiros de campo, 39.1% en triples y 93.1% en tiros libres esta campaña, en la que está devengando 59.6 millones de dólares, en la que es la penúltima de su contrato con los Warriors.

El armador tiene planeado ganar 62.5 millones de dólares en la temporada 2026/27, en la que podría ser su temporada de retiro de la NBA.

Stephen Curry is RULED OUT for the 2026 All-Star game with a knee injury, per HC Steve Kerr



He will also miss the Warriors next two games pic.twitter.com/KG5csIUlOO — Bleacher Report (@BleacherReport) February 10, 2026

El reporte de ESPN explica que: "el problema de Curry en una de sus rodilla se agravó hace dos semanas durante un entrenamiento individual. Se perdió un partido en Minnesota, intentó jugar los dos siguientes y luego abandonó el encuentro contra los Pistons. Salió cojeando hacia el vestuario y desde entonces ha estado realizando trabajo de rehabilitación individual".

Curry fue seleccionado recientemente para su duodécimo Juego de las Estrellas y tenía previsto jugar junto a LeBron James y Kevin Durant con el equipo estadounidense de los Stripes el 15 de febrero. Ahora la NBA, de la voz de su comisionado Adam Silver, tendrá que elegir a su sustituto en el clásico de mitad de temporada.

La baja de Curry se una a la de Shai Gilgeous-Alexander, quien no podrá estar en el Juego de Estrellas por una distensión muscular. Alperen Sengun, de los Houston Rockets, será su reemplazante en el Equipo del Mundo.

Los jugadores que ingresan al Juego de Estrellas como sustitutos de lesionados son escogidos por Silver. A su vez, los 10 titulares del partido son escogidos mediante un sistema de votación ponderada entre aficionados, medios de comunicación y jugadores actuales de la NBA, y los 14 jugadores reservas son elegidos mediante una votación de los entrenadores de la liga.

Más noticias sobre NBA