Los terribles números de Austin Reaves que preocupan a los Lakers

Los Lakers tuvieron una presentación ofensiva para el olvido en el Juego 1 de las Semifinales de la Conferencia Oeste ante el actual campeón y favorito, el Oklahoma City Thunder. Uno de los protagonistas negativos fue Austin Reaves, quien sigue en horas bajas

Reaves volvió a tener una noche para el olvido, con apenas 8 puntos y lanzó de 16-3 en tiros de campo. Si los Lakers quieren tener alguna posibilidad en esta serie, el escolta tiene que volver a ser el jugador de la ronda regular.

ESPN destacó que el porcentaje de disparos de Reaves (18.8%) fue el más bajo para un jugador de los Lakers en un juego de playoffs en los últimos 35 años, para jugadores con al menos 15 disparos realizados durante el juego.

Reaves volvió para el Juego 5 de la serie de primera ronda ante los Houston Rockets, después de estar fuera desde el 2 de abril por una distensión de grado 2 en el oblicuo. Se lesionó precisamente en un juego ante el Thunder de temporada regular.

"A ver, a nadie le importa eso. Tengo que salir ahí fuera y jugar mejor", dijo Reaves a los periodistas, después del encuentro, sobre sus porcentajes de tiro.

Austin Reaves' 18.8 FG% in Game 1 was the lowest by any Laker in a playoff game over the last 35 years (min. 15 FGA) 😳 pic.twitter.com/1o97wPL1tq — ESPN Insights (@ESPNInsights) May 6, 2026

En estos playoffs, Reaves está promediando 15 puntos con un 30.4% en tiros de campo, incluyendo un espantoso 11.8% desde la línea de tres.

"Obviamente, lo más fácil (de decir) es que tengo que meter más tiros", comentó Reaves sobre lo que ajustes para el Juego 2. "Llegué a mis posiciones de tiro varias veces y simplemente fallé un par de lanzamientos fáciles. Pero, sobre todo, hay que limitar las pérdidas".

Los Lakers volverán al Paycom Center de Oklahoma este jueves, para el segundo partido de la serie. No contarán nuevamente con Luka Doncic, quien se sigue recuperando de una distensión de grado 2 en el tendón de la corva izquierdo.

"Ellos presionan muy bien el balón; solo tenemos que darnos la oportunidad de lanzar a canasta en cada posesión".

¿Cómo le fue a Reaves en la temporada regular ante Oklahoma?

Reaves parece no haber encontrado la solución a sus bajos porcentajes contra el Thunder en la ronda regular. El escolta participó en tres de los cuatro partidos que disputaron ambos equipos en el calendario, que terminaron en cuatro victorias del actual campeón de la NBA.

El Thunder ha tenido éxito defendiendo a Reaves en la temporada regular, limitándolo a 14.7 puntos por partido y un 23.1% en triples durante sus tres enfrentamientos previos.

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