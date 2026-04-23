Thunder pierde a Jalen Williams por lesión: ¿Estará en el Juego 3 ante los Suns?

El Oklahoma City Thunder, claro favorito para conseguir nuevamente el título en la Conferencia del Oeste de la NBA, sufrió la baja de su escolta estelar, Jalen Williams, quien no podrá estar disponible para el Juego 3 de la serie de primera ronda ante los Phoenix Suns.

El jugador perimetral sufre una distensión de grado 1 en los isquiotibiales y la franquicia manejará con mucha cautela su situación. "Jalen Williams, del Thunder, ha sufrido una distensión de grado 1 en el isquiotibial izquierdo y será reevaluado semanalmente", dijo el reconocido periodista de ESPN, Shams Charania.

El Thunder no tiene una fecha de regreso para el escolta y de no necesitarlo en esta serie, lo mejor sería guardarlo para una segunda ronda. El Thunder, dueño del primer puesto en la Conferencia del Oeste, no tuvo problemas para derrotar a los Suns en los dos primeros encuentros y ahora viajarán a Phoenix con esa ventaja.

En el segundo juego, Williams atacó el canasto pero antes cambió de dirección y ahí sintió la lesión. Aunque no abandonó el encuentro de inmediato, se dio cuenta que algo no estaba bien y posteriormente fue retirado de la duela, en el tercer cuarto.

Tras intentar jugar así en varias posesiones, Williams se dirigió al banquillo para solicitar el cambio. "Creemos que se agravó el isquiotibial izquierdo", dijo el entrenador del Thunder, Mark Daigneault, tras el partido. "Lo analizaremos en los próximos días y les informaremos cuando sea oportuno".

Thunder's Jalen Williams has sustained a Grade 1 left hamstring strain and will be re-evaluated on a weekly basis. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 23, 2026

El Thunder sabe lo que es jugar sin Williams. El escolta se perdió 49 partidos de la temporada regular por una distensión en el isquiotibial de su pierna derecha, cuando apenas la temporada estaba empezando. Cabe recordar que se sometió a una cirugía en la muñeca en julio pasado tras el primer campeonato de la franquicia en la campaña pasada.

Antes de lesionarse, Williams fue productivo con 19 puntos. En la ronda regular, el escolta promedió 17.1 puntos y 5.5 asistencias por partido en una zafra accidentada en lo personal, pero muy fructífera para la organización.

El Thunder extrañará la producción de Williams, quien en el primer encuentro de la serie colaboró con 22 unidades y 7 rebotes.

En el Juego 2, Oklahoma demostró que es uno de los equipos más colectivos de la NBA. Shai Gilgeous-Alexander se bajó con 37 puntos y nueve asistencias, Chet Holmgren anidó 19 unidades, 8 rebotes y 4 tapones, mientras que Ajay Mitchell logró 14 puntos desde el banquillo.

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