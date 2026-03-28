La última noticia sobre la recuperación de Stephen Curry con miras al Play-In

La evolución de Stephen Curry, tras su sonada lesión de rodilla, ha sido positiva en líneas generales; sin embargo, no lo suficiente como para ser reactivado este fin de semana por unos Golden State Warriors que ocupan la última plaza del Play-In del Oeste.

Efectivamente, el periodista Anthony Slater acotó que el invitado a 12 Juegos de Estrellas de NBA aún no ha recibido el alta médica para participar en entrenamientos completos de cinco contra cinco, motivo por el que perderá al menos otros dos compromisos oficiales del conjunto de San Francisco, para totalizar 25 ausencias en este curso.

En las últimas semanas Curry ha incrementado la intensidad de sus sesiones en cancha, aunque sin alcanzar el nivel requerido por el cuerpo médico de los Warriors, encabezado por Rick Celebrini, quien ha optado por mantener una postura prudente ante una lesión que, si bien no presenta daño estructural, sigue generando dolor e inflamación.

A su vez, el entrenador en jefe de Golden State Steve Kerr dejó claro en ESPN la postura del equipo respecto a una posible reaparición del Chef: "En definitiva, si Steph está sano, va a jugar porque para eso estamos aquí, pero hay que llevarlo con cuidado".

Golden State's Stephen Curry will be re-examined next week as he attempts to ramp up again with his ailing knee, sources tell me and @anthonyVslater. This extends his prolonged absence to at least 25 straight games after he was unable to scrimmage this week as previously hoped. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 27, 2026

El impacto de la ausencia de Curry ha sido evidente en el rendimiento colectivo de los Dubs, quienes han firmado balance de 8-15 sin su mayor figura, cayendo a 35-38 en el global de la 2025/2026, al margen de mantenerse en la décima posición de la Conferencia Oeste. Es cierto que el citado elenco tiene asegurada su participación en el Play-In; no obstante, su margen competitivo se ha reducido notablemente debido a otras lesiones del calibre de la del jerárquico alero Jimmy Butler y el escolta Moses Moody, ambos fuera por lo que resta de justa a raíz de sendos problemas de rodilla.

Eso sí, Curry mantiene su intención de volver antes del final de la ronda regular, fijado para el 12 de abril. Su objetivo inmediato es intensificar nuevamente el trabajo físico durante la próxima semana, con la esperanza de recibir autorización para entrenar con contacto. Claro que el calendario inmediato no ofrece tregua, al punto que Golden State afrontará su choque dominical en casa, versus San Antonio Spurs, tras haber disputado partidos en noches consecutivas contra Washington Wizards y Denver Nuggets.

Es un hecho que el desenlace de la temporada para los Warriors dependerá, en gran medida, de la evolución de Chef Curry y de si la organización decide asumir riesgos en busca de una última oportunidad competitiva con el mítico tirador en plan estelar.

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