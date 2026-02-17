Últimas noticias y rumores de la NBA | Ex gerente de Cavaliers cree que LeBron regresará a Cleveland, Curry y más

La posibilidad de que LeBron James regrese a los Cleveland Cavaliers ya no suena a simple rumor derivado de la nostalgia.

En los últimos días, el ex gerente general de la propia franquicia de Ohio, David Griffin, alimentó las opiniones al reconocer en el programa "Bigplay Cleveland" que le sorprendería que el seleccionado a 22 Juegos de Estrellas no volviera “a su casa" antes de colgar las zapatillas.

"Una gran parte de mí se sorprendería si no lo hiciera, simplemente porque Northeast Ohio significa mucho para él. Me sorprendería, en cierto modo, que no quisiera, pero sin saber nada ni tener relaciones de ningún tipo allí. Les aseguro que la teatralidad de todo esto me emociona", comentó un Griffin quien se encargó de que James regresara a los Cavs en 2014, luego de accionar cuatro años en el Miami Heat.

Además, el antiguo ejecutivo y el ahora mayor anotador en la historia de la NBA formaron mancuerna gerente-jugador estrella durante tres campañas en las que Cleveland totalizó un anillo conquistado y otras dos Finales de liga disputadas.

LeBron James podría regresar a los Cavaliers tras varios años con Lakers | Gary A. Vasquez-Imagn Images

La especulación también creció tras un informe de Tim MacMahon, de ESPN, en el que se revelaba que en la National Basketball Association existe la creencia de que una reunión podría concretarse este verano, quizás como parte de una gira de despedida histórica, recordando que LBJ entra en la recta final de su contrato y, por primera vez en años, su futuro parece realmente abierto.

En paralelo, Los Angeles Lakers han reorientado su proyecto alrededor de Luka Doncic, lo que redefine el papel de James en el largo plazo. Mientras tanto, Cleveland cuenta con un núcleo competitivo liderado por Donovan Mitchell y Evan Mobley, junto a la reciente adquisición de James Harden.

Stephen Curry habla sobre su retiro

A sus 37 años, Stephen Curry continúa desafiando el paso del tiempo y manteniéndose como una de las grandes figuras de la NBA.

El mayor emblema vitalicio de los Golden State Warriors atraviesa su temporada número 17 en la prestigiosa liga, con números de auténtica luminaria: 27.2 puntos de media con 93.1% en libres y 39.1% desde el perímetro, mientras que vuelve a liderar la justa en triples anotados por partido (4.5), reafirmando su etiqueta de mejor tirador de todos los tiempos.

De hecho, Golden State ha vivido una campaña irregular, marcada por lesiones que vienen afectando a varias piezas clave del plantel; sin embargo, Curry ha sostenido al equipo, tanto que recibió otra invitación al All-Star Game. Un factor que le anima a seguir accionando en la elitista competición, a pesar de sus casi 38 años de edad.

Es por ello que en declaraciones recientes a la revista People, el jerárquico base aseguró que no se obsesiona con el retiro. “Llegará cuando tenga que llegar, lo cual no creo que sea pronto. Realmente no me presiono demasiado", señaló Chef.

Warriors no pierden las esperanzas de adquirir a Giannis la próxima temporada

Los Warriors no recibieron durante el Fin de Semana de Estrellas las señales que esperaban respecto al futuro de Giannis Antetokounmpo, después de que el astro de los Milwaukee Bucks le dijera a la periodista Malika Andrews que se siente comprometido con su organización y su intención es seguir batallando a diario en el Fiserv Forum..

No obstante, el analista Yossi Gozlan señaló que Golden State mantiene opciones reales de construir una oferta atractiva en la próxima pretemporada y quedarse con el doble MVP de la NBA. Según explicó, posibles extensiones contractuales de jugadores como Draymond Green y Kristaps Porzingis quedarían estructuradas de forma que permitan igualar el salario máximo del ala-pívot griego en un hipotético intercambio.

Aunque desprenderse de activos importantes no sería una decisión sencilla, Antetokounmpo continúa siendo un objetivo prioritario para el elenco de San Francisco, así que todo dependerá, en última instancia, de que el heleno cambie de postura y abra la puerta a una salida en el futuro cercano.

Kawhi Leonard apunta a salir de los Clippers en verano

El nombre de Kawhi Leonard estuvo presente en diversas conversaciones durante el cierre del mercado de traspasos, el pasado 5 de febrero; sin embargo, el alero finalmente permaneció en los Clippers.

Pues el periodista Brian Windhorst explicó en el pódcast "The Hoop Collective" que varias franquicias contactaron con el equipo angelino para explorar la posibilidad de un traspaso del dos veces MVP de las Finales, generando la percepción de que en el Intuit Dome están dispuestos a dejar salir al veterano alero una vez culmine este curso.

A diferencia de otras piezas fundamentales que salieron de los Clippers en el "deadline" como James Harden e Ivica Zubac, el caso de Leonard presenta mayores dificultades, dado que su elevado contrato supera los 50 millones de dólares por temporada hasta 2027, un factor que limita el número de escuadras capaces de asumir su salario, aunado al historial de lesiones del ex San Antonio Spurs y Toronto Raptors, lo que genera todavía más desconfianza.

Pese a ello, La Garra continúa rindiendo a un alto nivel y firmando una de las mejores zafras regulares de su trayectoria, debido a que ostenta topes personales en puntos por encuentro (27.9) y porcentaje de libres (91.2), al tiempo que de no sufrir inconvenientes físicos, así que proyecta su segunda mayor cantidad de apariciones en una década.

Nueva estrella del Heat quiere quedarse en Miami

A pesar de que todavía queda la mitad del ejercicio 2025/2026, varios movimientos empiezan a perfilar el futuro de algunas entidades, tal es el caso del Miami Heat.

Es que el combinado del sur de Florida podría perder en la temporada baja a su mejor jugador de la actualidad, Norman Powell, cuyo pacto caduca a finales de junio. No obstante, el recién elegido al All-Star dejó claro que su prioridad es continuar en el Kaseya Center.

"Espero que se genere una buena sinergia a partir de lo que han visto que puedo aportar. Y ojalá se pueda cerrar un acuerdo en algún momento. Pero sí, me veo aquí, formando parte de la organización del Heat durante el tiempo que quieran", admitió el escolta al Miami Herald.

Powell afronta el último año del contrato de cinco y 90 millones de dólares que firmó originalmente con Portland Trail Blazers. Claro que, devenga 20.4 millones en esta campaña y su rendimiento respalda sus aspiraciones, dado que lidera al club de Florida en anotación con 23.0 de media y notables 84.3% en libres y 39.6% en triples.

