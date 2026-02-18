Warriors y LeBron James tienen interés de juntarse en la temporada 2026/27

La idea de ver a LeBron James siendo compañero de Stephen Curry antes de retirarse sigue sobre la mesa. El veterano de 41 años de edad terminará su contrato con Los Angeles Lakers después de esta temporada y seguramente le seduciría la idea de unirse a los Warriors para intentar ganar un campeonato antes de despedirse de las canchas.

La analista de la NBA, Melissa Rohlin, indicó que existe la posibilidad de ver a Curry y a LeBron en el mismo equipo a partir de la próxima temporada. Ambos solo han coincidido en el equipo de Estados Unidos que se ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 2024.

"Definitivamente hay algún nivel de interés mutuo", dijo la periodista, en relación a las posibilidades de que los Warriors sumen a James.

Antes de la temporada 2025-2026, todo el mundo pensó que LeBron James iba a regresar para la campaña 2026-2027, pero luego el veterano comenzó a hablar con ciertas dudas sobre su continuidad en la liga.

Su ex compañero y amigo, Kevin Love, declaró que ahora tiene ciertas dudas sobre si James va a seguir una temporada más. El interno, que fue compañero de equipo de James en los Cleveland Cavaliers, siempre pensó en una temporada más.

"No creo que esta sea la última de James", dijo Love a la periodista Rohlin. "Pero a finales del próximo año, hay una alta probabilidad de que ese sea el caso".

James disputó su Juego de Estrellas número 22, en 23 temporadas en la liga, el pasado fin de semana. Los medios de comunicación aprovecharon para preguntarle por su futuro, pero el veterano fue hábil para desviar las preguntas.

"Quiero vivir", dijo. "Cuando lo sepa, ustedes lo sabrán. No lo sé. No tengo ni idea".

James ejerció la opción que tenía en su contrato por 52.6 millones de dólares para la actual temporada de la NBA, que es la última en su contrato. Para jugar en Golden State debe bajar sus expectativas salariales, tomando en cuenta que será un jugador de 42 años de edad.

Shams Charania, experto de la NBA de ESPN, aseguró que James no seguirá en los Lakers, pero no descartó que fuera a otro equipo en la temporada baja.

"La realidad aquí, lo que estamos viviendo ahora mismo, es el final de una relación en términos de LeBron James y los Lakers", dijo Charania en un programa. "Ya sea que eso ocurra al final de esta temporada, si LeBron James decide como agente libre firmar en otro lugar, o si decide retirarse, o si decide regresar por un año más y decidir que quiere retirarse como Laker".

Más noticias sobre LeBron James