Especialista asegura que el futuro de LeBron James en los Lakers está en duda: "El final está cerca"

La fecha de cambios de la NBA se acerca y antes del 5 de febrero podríamos tener la respuesta que tanto buscan los aficionados de Los Angeles Lakers: ¿Será cambiado LeBron James?

Antes de la fecha límite de transacciones, las miradas siempre se posan sobre los grandes equipos y, en este caso, los Lakers son vistos como un club que podría moverse para mejorar considerablemente la rotación del técnico J.J. Redick y algunos rumores vinculan a James con otras franquicias.

James ejerció la opción que tenía en su contrato por 52.6 millones de dólares para la actual temporada de la NBA, que es la última en su contrato. Todo parece indicar que será la última del dorsal 23 con la franquicia angelina, pero la duda es si terminará la temporada con el equipo.

Shams Charania, uno de los expertos en movimientos de la NBA, dio una declaración que parece indicar que James podría salir pronto del equipo. Con Austin Reaves lesionado, es difícil imaginar un quinteto de los Lakers sin James, pero quizás lo que recibirán por el veterano vale la pena.

"La realidad aquí, lo que estamos viviendo ahora mismo, es el final de una relación en términos de LeBron James y los Lakers", dijo Charania en un programa. "Ya sea que eso ocurra al final de esta temporada, si LeBron James decide como agente libre firmar en otro lugar, o si decide retirarse, o si decide regresar por un año más y decidir que quiere retirarse como Laker.

"El fin está cerca con esta relación, lo mires por donde lo mires", dijo el reconocido periodista, que suele atinar todos los movimientos que se producen en la NBA.

James se convertirá en agente libre al finalizar la temporada y, aunque sus números han sido consistentes pese a tener 41 años de edad, es poco probable que encuentre un contrato similar al que tenía con los Lakers.

En su temporada 23 en la liga, James promedia 22.3 puntos, con 6.0 rebotes y 6.9 asistencias en 27 compromisos disputados. Sus averages son mejores incluso que su temporada de novato, cuando promedió 20.9 unidades y 5.9 asistencias con los Cleveland Cavaliers en la 2003-2004.

"Se puede ver, claramente han pasado página", dijo Charania sobre la posición de los Lakers con James. "Luka Doncic es la piedra angular de la franquicia del equipo. Luka Doncic es hacia donde va este equipo, y eso es comprensible para todos, especialmente para LeBron James, pero es cómo quiere él que se desarrolle el final de su carrera. ¿Quiere retirarse como Laker? ¿Quiere retirarse en otro lugar la próxima temporada? ¿O simplemente quiere retirarse, punto?".

Más noticias sobre LeBron James