Warriors pierden a Moses Moody por el resto de la temporada por cirugía en la rodilla izquierda

Moses Moody no volverá a jugar en lo que resta de temporada para los Golden State Warriors, luego de sufrir una lesión en la rodilla izquierda que requerirá intervención quirúrgica en los próximos días.

De acuerdo a la agencia AP, la franquicia de San Francisco confirmó que el escolta de 23 años padece una rotura del tendón rotuliano, diagnosticada al someterse a una resonancia magnética después del encuentro ante Dallas Mavericks. La infortunada acción ocurrió en los instantes finales de la prórroga durante la victoria de los entrenados por Steve Kerr 137-131.

Moody intentaba completar una bandeja sin oposición tras recuperar el balón en la cara del novato sensación de los Mavs, Cooper Flagg. En ese instante, la rodilla del tirador de cinco campañas en la NBA cedió de forma repentina, provocando su caída al suelo con evidentes gestos de dolor y previo a ser retirado en camilla, en medio de la preocupación generalizada de compañeros, rivales y aficionados.

La escena generó un fuerte impacto emocional en el American Airlines Center de Dallas, con un silencio absoluto en los segundos finales del compromiso, ya que tanto el cuerpo técnico de ambas escuadras como los jugadores evidenciaron conmoción debido a una lesión que podría tener consecuencias significativas en la carrera del joven escopetero.

Además, el contratiempo llega en un momento especialmente delicado para Moody, quien venía de recuperar sensaciones luego de perderse 10 partidos por un esguince en la muñeca derecha; de hecho, estaba firmando su mejor curso en la elitista competición, cortesía de 12.1 puntos y 40.1% en triples en casi 26 minutos de media. En ese mismo cotejo, el mencionado basquetbolista había sido una de las figuras de los Warriors, de la mano de 23 unidades, incluyendo cuatro triples, y una férrea defensa perimetral.

“Mo es una gran persona, un gran compañero, un entrenador maravilloso. Se esfuerza al máximo cada día. Y, por cierto, estuvo brillante. Defendió de maravilla, cambió el partido para nosotros con su presión sobre el balón y anotó canastas decisivas. Era genial tenerlo de vuelta, pero que luego ocurriera esto, sólo rezas para que no sea nada grave, pero sin duda lo parecía”, declaró el coach Kerr a los medios.

La lesión de Moody supone un duro golpe para un Golden State que encara el tramo final del ejercicio con múltiples interrogantes físicas, después de sufrir otra pérdida definitiva como la del jerárquico alero Jimmy Butler, mientras que la máxima estrella del club, Stephen Curry, no acciona desde finales de enero por un problema en su rodilla.

Con el Play-In de la Conferencia Oeste en el horizonte, los Warriors afrontan un escenario complejo, marcado por las lesiones y la necesidad de reajustar su rotación en un momento clave del calendario.

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