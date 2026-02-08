Wizards descansarán a Anthony Davis por el resto de la temporada

No ha debutado con los Washington Wizards, pero parece que Anthony Davis tampoco volverá a jugar en lo que resta de la temporada,

En efecto, el periodista Chris Haynes aseguró que la franquicia de la capital de Estados Unidos no quiere correr riesgos con el estelar ala-pívot, a quien consiguió en el reciente "deadline" de la NBA procedente de los Dallas Mavericks.

El sonado cambio incluyó la llegada a Washington de Jaden Hardy, D’Angelo Russell y Dante Exum, junto a AD, a la vez que Dallas recibió a Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham y Marvin Bagley III, aunado a dos escogencias de primera ronda del draft, y tres de segunda, en una operación que marca un cambio significativo en la dirección deportiva de ambas organizaciones.

Davis, de 32 años y diez selecciones al Juego de Estrellas, no ve acción desde el pasado 8 de enero debido a una lesión en la mano. Previamente, también estuvo fuera de la duela alrededor de un mes por una distensión en la pantorrilla sufrida cuando aún defendía los colores de los Mavs, así que se puede concluir que sus constantes molestias físicas le siguen maltratando, motivo que ha incidido para que los Wizards prefieran que se recupere en un 100%.

Anthony Davis (hand, groin) is expected to sit out the remainder of the season to get fully healthy for the 2026-27 campaign, via @ChrisBHaynes pic.twitter.com/8UYb5WGD1v — Bleacher Report (@BleacherReport) February 7, 2026

Por otro lado, La Ceja tiene asegurado 58.5 millones de dólares para la venidera campaña y cuenta con una opción de jugador de 62.8 millones para la 2027/2028; sin embargo, el propio campeón de la NBA con Los Angeles Lakers en la 2019/2020 dejó entrever que su permanencia más allá de ese período dependerá del rumbo competitivo que adopte la franquicia, misma que recientemente también consiguió a una luminaria de la competición, pero lesionada, como el base Trae Young.

En apenas 20 partidos disputados con los Mavericks durante la zafra actual, Davis promedió 20.4 puntos, 11.1 rebotes y 1.7 tapones, números que, pese a las interrupciones por lesión, no dejan de ser muy sólidos y al alcance de pocos. Claro está, de no volver a accionar en este curso, la producción del cinco veces All-NBA sería su más baja desde una lejana 2013/2014.

Para los Wizards, la llegada de AD representa una apuesta de futuro a corto plazo más que un impacto inmediato, enfocada en construir un proyecto competitivo que gire en dos auténticas figuras de la liga (con Trae Young), y un núcleo de mucho talento joven que incluye a los franceses Alex Sarr y Bilal Coulibaly, junto a Kyshawn George.

