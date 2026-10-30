¿Necesita el FC Barcelona fichar a Alessandro Bastoni?

El FC Barcelona volvió a poner el foco en Alessandro Bastoni como una de las alternativas para reforzar su defensa de cara al próximo mercado de fichajes.

La dirección deportiva culé considera necesario incorporar un central zurdo con experiencia y capacidad para iniciar el juego desde el fondo, características que convierten al italiano en un perfil especialmente atractivo para el proyecto de Hansi Flick.

Una necesidad que vuelve a escena

Durante el último mercado, la comisión deportiva ya había identificado la necesidad de sumar un futbolista de jerarquía para el centro de la zaga. Bastoni fue entonces el principal objetivo de Deco, que incluso había avanzado en un entendimiento contractual con el jugador hasta 2031.

❗️5 months ago, Deco had closed an agreement with Alessandro Bastoni, but he was turned down due to Hansi Flick’s reluctance.



Now Barça finds itself looking for a CB again.



Bastoni will be open to listening to an offer, but Barça will have to prove its interest to him this… pic.twitter.com/xDRg9day8H — Barça Buzz (@Barca_Buzz) October 30, 2026

No obstante, la operación no recibió el respaldo definitivo de Flick. El entrenador alemán terminó apostando por otras soluciones dentro de su plantel.

Aquella decisión dejó la operación en suspenso y provocó una decepción importante en el defensor nerazzurro, que veía con entusiasmo la posibilidad de comenzar una nueva etapa en el fútbol español.

Ahora, el Barcelona volvió a detectar la necesidad de incorporar un zaguero y el nombre del italiano recuperó fuerza en la planificación deportiva. Su solidez en los duelos, la capacidad para cubrir espacios y su precisión en la salida con pelota son cualidades que podrían aportar soluciones al esquema de Flick.

La condición que puede cambiar la negociación

A pesar de su predisposición para escuchar una propuesta, Bastoni no estaría dispuesto a repetir lo ocurrido durante el verano. El defensor quiere tener garantías de que su incorporación cuenta con el respaldo del entrenador y no responde únicamente a una iniciativa de la secretaría técnica.

Por ese motivo, antes de avanzar en cualquier negociación, pretende conversar directamente con Flick. El capitán del Inter necesita conocer qué lugar ocuparía dentro del proyecto y comprobar que realmente es una prioridad para el técnico. La relación entre ambos podría resultar determinante para destrabar una operación que ya tuvo un primer intento fallido.

FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27 | DeFodi Images/GettyImages

El Inter no facilitará su salida

Asimismo, la otra dificultad para el Barcelona sería económica. Bastoni es una pieza fundamental del conjunto italiano: tiene contrato hasta 2028, disfruta de una posición importante dentro del vestuario y su valoración en el mercado se sitúa entre los 70 y 80 millones de euros.

Su salida, por lo tanto, exigiría una inversión considerable para las finanzas azulgranas.

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