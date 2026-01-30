Los Super Bowls con la menor puntuación de la historia de la NFL

Cuando los aficionados al fútbol americano de todo el mundo se sientan a ver el Super Bowl existen ciertas expectativas claras. La gente espera grandes comerciales, un Show de Medio Tiempo entretenido y un partido competitivo que muestre lo mejor que la NFL puede ofrecer.

Para bien o para mal, la mayoría de las personas asocia “lo mejor que el fútbol americano tiene para ofrecer” con ofensivas explosivas. Pero los cambios recientes en las reglas ciertamente no han ayudado a desmentir esa idea, ya que muchos acusan a la liga de priorizar el éxito en ataque.

No obstante, con críticas o sin ellas, ha habido numerosos casos en la historia del Super Bowl en los que las defensivas marcaron el ritmo del juego y sofocaron por completo a las ofensivas rivales.

De hecho, a pesar de todas las críticas que rodean los cambios en las reglas, el Super Tazón con menos puntos en la historia ocurrió hace apenas unos años. Como suele decirse, la defensa gana campeonatos.

Desde la temporada perfecta de Miami Dolphins hasta la improbable sorpresa de Broadway Joe, desde el sexto campeonato de New England hasta la casi blanqueada de Dallas, estos son los Super Bowls con menor puntuación en la historia.

Dolphins y Redskins disputaron el Super Bowl en 1973 | Darryl Norenberg-Imagn Images

Los Super Bowls con menos puntos

La menor cantidad de puntos anotados por un equipo en un desafío directo por el Trofeo Vince Lombardi es tres, algo que ha ocurrido en dos ocasiones. La primera fue en 1972, cuando Dallas dominó a Miami por 24–3. Apodada “La Defensa del Juicio Final”, la retaguardia de los Cowboys permitió sólo un touchdown en 14 cuartos previos al evento cumbre. Esa unidad forzó dos pérdidas de balón en el juego por el campeonato y los texanos se convirtieron en el primer equipo en ganar el el mismo tras haberlo perdido el año anterior.

La segunda ocasión se dio en 2019. En un partido que se promocionó como un posible tiroteo ofensivo entre Los Angeles Rams y New England Patriots, ambas defensivas fueron excepcionales. El Super Bowl LIII es el Super Bowl con menos anotaciones en la historia y el único que llegó al cuarto cuarto sin touchdowns. Empatados 3–3, los Pats tomaron el control en el último período, consiguiendo 10 puntos sin respuesta para ganar 13–3. Nueva Inglaterra, al igual que Dallas antes, ganó el Super Tazón un año después de haberlo perdido.

Otro duelo de baja anotación fue el Super Bowl VII, donde Miami se recuperó para vencer a Washington 14–7. Los 21 puntos totales siguen siendo la segunda menor cifra combinada en la historia. Con esa victoria, los Dolphins se erigieron en el único equipo de la NFL en terminar una campaña invicto.

La edición IX vio a los Pittsburgh Steelers y a su célebre defensiva “Steel Curtain” derrotar a los Minnesota Vikings por 16–6. Los de Pensilvania limitaron a la escuadra de Minneapolis a apenas nueve primeros downs y 119 yardas totales de ataque.

Las 23 unidades totales en el Super Bowl III permanecen como la cuarta menor cantidad de todos los tiempos. Fue una batalla defensiva, aunque el quarterback Joe Namath se lleva la mayor parte del crédito por ser una de las mayores sorpresas de la competición.

Super Bowl Año Ganador (puntos) Perdedor (puntos) Total de puntos combinados LIII 2019 New England Patriots (13) Los Angeles Rams (3) 16 VII 1973 Miami Dolphins (14) Washington Redskins (7) 21 IX 1975 Pittsburgh Steelers (16) Minnesota Vikings (6) 22 III 1969 New York Jets (16) Baltimore Colts (7) 23 VI 1972 Dallas Cowboys (24) Miami Dolphins (3) 27

Jugadores defensivos que fueron nombrados MVP del Super Bowl

Diez miembros de línas defensivas han ganado el premio MVP del Super Bowl, aunque eso no necesariamente significa que hayan participado en los partidos con menor puntuación.

Chuck Howley (LB, Dallas): El MVP del Super Bowl V interceptó dos pases y recuperó un balón suelto.

Jake Scott (S, Miami): Scott interceptó dos pases y ayudó a limitar a Washington a sólo siete puntos para ganar el MVP del Super Tazón VII.

Harvey Martin y Randy White (DL, Dallas): Los Cowboys forzaron ocho pérdidas de ovoide en el Super Bowl XII y la retaguardia estuvo anclada por dos de los mejores linieros defensivos de la NFL en Martin y White. Esta fue la primera vez que un liniero defensivo (en este caso, dos) era nombrado Más Valioso de esta clase de encuentro.

Richard Dent (DE, Chicago): Dent forzó dos balones sueltos y consiguió dos capturas en la victoria de los Bears en el Super Bowl XX, lo que le valió el galardón.

El Super Bowl IX también tuvo una baja puntuación | Tony Tomsic-Imagn Images

Larry Brown (CB, Dallas): Brown continuó el legado defensivo de Dallas brillando en el Super Bowl, interceptando dos pases en la edición XXX.

Ray Lewis (LB, Baltimore): Lewis registró tres tacleadas y cuatro pases defendidos en el choque por el Trofeo Lombardi XXXV, aunque no fueron necesariamente sus estadísticas las que le dieron la distinción, pues lideró una defensiva de los Ravens considerada una de las mejores de siempre de la National Football League.

Dexter Jackson (S, Tampa Bay): Jackson interceptó dos pases en el Super Bowl XXXVII (en series ofensivas consecutivas en la primera mitad) para llevarse los honores.

Malcolm Smith (LB, Seattle): aunque los Seahawks de esa época eran conocidos por su secundaria “Legion of Boom”, fue Smith quien tuvo una actuación magistral en el Super Bowl XLVIII, dado que recuperó un balón suelto, sumó 10 tacleadas y logró una intercepción devuelta para touchdown.

Von Miller (LB, Denver): Miller totalizó seis tacleadas y 2.5 capturas en una actuación dominante de la defensiva de Denver en el Super Bowl 50.

