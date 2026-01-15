El guacamole perfecto: La receta tradicional para el Super Bowl

El Super Bowl no sólo es el evento deportivo más grande del año en Estados Unidos, también es una auténtica fiesta gastronómica, tal y como ocurre en cada partido de la NFL.

De hecho, el choque cumbre de la temporada 2025/2026 se llevará a cabo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, región donde la herencia latina y la cultura mexicoamericana se fusionan en sabores vibrantes.

Por ende, en cada final de la National Football League respetar las tradiciones culinarias es tan importante como elegir bien la camiseta de un equipo. Y de todas ellas, la única que luce imprescindible es el guacamole.

Es que desde hace décadas, el citado aderezo es el rey de las mesas durante el Super Tazón. Ya sea en reuniones familiares, fiestas entre amigos o grandes eventos, este dip mexicano es sinónimo de compartir, de celebración y de pasión, así que para el espectáculo que se avecina en la casa de los San Francisco 49ers, el venidero 8 de febrero, preparar el guacamole perfecto es una manera de honrar el espíritu del juego y crear el ambiente ideal para disfrutar cada seriado dentro del emparrillado y conocer qué franquicia levantará el Trofeo Lombardi al campeón de la NFL.

¿Qué hace perfecto al guacamole del Super Bowl?

Este tradicional aderezo no necesita ingredientes extravagantes ni técnicas complicadas, pues el secreto de su éxito radica en la frescura de sus productos, igual que en el equilibrio entre lo ácido, lo salado y lo picante, y una textura cremosa pero con pequeños trozos que aporten personalidad.

En consecuencia, el guacamole garantiza un sabor espectacular y también mantiene vivo uno de los mayores clásico del Super Bowl: disfrutar del juego con buena comida y mejor compañía.

¿Cuál es la receta del guacamole del Super Bowl?

Esta receta es la que ha pasado de generación en generación y sigue siendo la favorita en cada edición del Super Bowl, así que está compuesta por los siguientes ingredientes:

4 aguacates maduros.

1 tomate mediano.

½ cebolla blanca.

1 chilli (chile) de serrano o jalapeño.

1 limón grande.

1 puñado de cilantro fresco.

Sal al gusto.

El guacamole nunca falta para ver el Super Bowl | Myung J. Chun/GettyImages

Los pasos para preparar el guacamole

Como en cualquier plato o actividad culinaria en todo el mundo, se debe seguir un orden para su preparación. Acá, una recomendación paso a paso para preparar el guacamole:

Paso 1: preparar los aguacates

Cortar los aguacates por la mitad, retirar el hueso y extraer la pulpa con una cuchara. Colocarla en un tazón amplio y aplastarla suavemente con un tenedor. La clave es no hacer un puré totalmente liso, así que hay que dejar pequeños trozos para una textura auténtica.

Paso 2: agregar el limón

Exprimir el limón directamente sobre el aguacate. Esto no sólo aporta frescura y sabor; evita que el guacamole se oxide y se ponga oscuro.

Paso 3: picar los vegetales

Picar finamente el tomate, la cebolla y el chile. El tomate aporta jugosidad, la cebolla un toque crujiente y el chile el picor característico que no puede faltar en un guacamole tradicional.

Paso 4: mezclar los ingredientes

Añadir los vegetales picados al tazón con el aguacate. Incorporar también el cilantro finamente cortado y mezclar con cuidado para no aplastar demasiado los ingredientes.

Paso 5: sazonar

Agrega sal al gusto y probar. Ajustar el nivel de limón o picante si es necesario hasta lograr un sabor equilibrado.

Paso 6: comer

En una noche tan especial como la del Super Bowl, este plato se convierte en el centro de la mesa, uniendo a mucha gente mientras el ovoide es lanzado por los aires.

