Los 10 mejores quarterbacks disponibles en la agencia libre de la NFL en 2026

El Super Bowl ya quedó atrás; por consiguiente, la NFL entra oficialmente en modo temporada baja. Efectivamente, las franquicias trabajan en la planificación de sus rosters con miras a la 2026/2027, evaluando tanto a sus propios jugadores como a los nombres que podrían quedar disponibles en el mercado.

Es que la agencia libre de la prestigiosa liga de fútbol americano promete movimientos importantes, especialmente en la posición más determinante del emparrillado: la de mariscal de campo.

Cabe aclarar que serán varios los quarterbacks proyectados para convertirse en agentes libres durante las venideras semanas. Aunque, sobre el papel, parece una clase con posibles titulares, es probable que algunos renueven antes de llegar al mercado.

En definitiva, hay al menos 10 opciones interesantes, desde veteranos consolidados, incluso ganadores del MVP y el Super Tazón, hasta apuestas de transición con potencial.

10. Sam Howell | Philadelphia Eagles

Sam Howell no actuó en la última zafra de NFL | Jeffrey Becker-Imagn Images

En la parte final de la lista aparece Sam Howell, joven que todavía genera curiosidad ya que mostró destellos interesantes como titular en Washington Commanders, pero luego tuvo participación reducida en Seattle Seahawks en 2024, y ni siquiera disputó un careo oficial con Philadelphia en la pasada campaña. Con apenas 26 años y un curso completo en faceta principal en su historial, Howell representa una apuesta de desarrollo. Si logra reducir pérdidas de balón sin perder agresividad, tiene el potencial para convertirse en una alternativa de peso.

9. Tyler Huntley | Baltimore Ravens

El llamado al Pro Bowl de 2022 y habitual backup del astro Lamar Jackson, regresó a Baltimore tras un paso por Miami Dolphins. Se trata de un suplente que encaja perfectamente en esquemas con quarterbacks ágiles. A pesar de que su techo en rol protagónico parece reducido, su eficacia y conocimiento del sistema lo transforman en una pieza valiosa, especialmente para escuadras que empleen ofensivas similares a la de Ravens.

8. Russell Wilson | New York Giants

Russell Wilson estuvo con los Giants en la campaña anterior | Kirby Lee-Imagn Images

La carrera de Wilson ha sido en modo montaña rusa. De estrella emergente, acreedor de 10 Pro Bowls y campeón del Super Bowl XLVIII con los Seahawks pasó a atravesar etapas complejas, incluyendo su declive en los Denver Broncos y posteriores intentos por consolidarse con Pittsburgh Steelers y recientemente en los Giants. Hoy se le percibe como un mariscal de alta variabilidad, puesto que es capaz de completar grandes acciones, pero también actuaciones inconsistentes.

7. Tyrod Taylor | New York Jets

Taylor ha construido su trayectoria como uno de los suplentes de mayor estabilidad de la NFL. Aunque sus herramientas de titular lucen carentes, aporta dinamismo y capacidad para mantener el ritmo en ataque. Con casi 37 años, su margen físico puede empezar a reducirse; sin embargo, su fiabilidad lo mantiene dentro de las opciones interesantes para equipos que busquen un respaldo de bagaje.

6. Joe Flacco | Cincinnati Bengals

Flacco tuvo un resurgente 2025 de NFL | Sam Greene/The Enquirer / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

Resulta llamativo que Joe Flacco continúe activo a los 41 años. El dueño del del Super Tazón XLVII ya es considerado un suplente de alto nivel y, por qué no, un titular circunstancial. Eso sí, su éxito depende en gran medida del contexto: necesita protección sólida y un esquema que se adapte a sus características actuales. Si decide accionar otro ejercicio, será uno de los veteranos más solicitados.

5. Mitchell Trubisky | Philadelphia Eagles

El ex Chicago Bears ha tenido una pasantía irregular como mariscal de diario, alternando momentos positivos con etapas negativas, al margen de que en Buffalo encontró estabilidad en faceta de backup. Claro está, cada vez que tuvo oportunidad de jugar mostró eficacia, sólo que el limitado volumen de snaps dificulta evaluar su verdadero nivel de hoy. Igualmente, su veteranía y rendimiento pueden abrirle la puerta a competir de nuevo una tarea principal en el emparrillado.

4. Marcus Mariota | Washington Commanders

El jugador de 32 años se ha consolidado como uno de los suplentes más confiables de la competición; sin embargo, nunca logró establecerse en rol protagónico a largo plazo, dado que cuando asumió el mando, tras la lesión de Jayden Daniels en los capitalinos, ofreció prestaciones correctas, pero sin elevar significativamente a su ofensiva. En conclusión, para escuadras que necesiten cubrir algunos partidos, es una alternativa sólida.

3. Malik Willis | Green Bay Packers

Con casi toda seguridad el perfil que causa mayor intriga de este grupo. Desde su llegada a The Pack vía canje, ha mostrado una evolución constante. Incluso, al momento de reemplazar al lesionado Jordan Love, respondió con actuaciones brillantes, sumando producción tanto por aire como por tierra y limitando errores. Aunque su muestra como titular es reducida y se dio en un sistema favorable, su combinación de edad (tendrá 27 años en el siguiente ejercicio) y potencial atlético lo ubican en una atractiva línea.

2. Aaron Rodgers | Pittsburgh Steelers

Se desconoce qué deparará el destino a corto plazo al futuro miembro del Salón de la Fama. Luego de un cierre de 2025 poco convincente, no se descarta el retiro; dicho lo cual, también es cierto que no vería con malos ojos otro año en activo. El ganador de cuatro MVP de ronda regular y del Super Bowl XLV lució a la altura con los Steelers en 2025; no obstante, su movilidad ni se acercó a la de antaño, al margen de seguir pasando el ovoide como pocos si está bien protegido. En una generación de draft que no parece ser fuerte en la demarcación, el bagaje y categoría de Rodgers lo convertirían en una vía a considerar en serio.

1. Daniel Jones | Indianapolis Colts

Daniel Jones tuvo una temporada positiva en los Colts | Grace Hollars/IndyStar / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

Después de un cierre decepcionante en su periplo con los Giants y un paso discreto en plan de reserva en Minnesota Vikings, el surgido en Duke consiguió una nueva oportunidad en Indianapolis, a donde llegó para competir con Anthony Richardson y terminó ganando la titularidad en el campo de entrenamiento. Sin dudas, su campaña 2025 fue de las historias más llamativas del año al conducir a los Colts a un prometedor inicio de 8-2 antes de que una racha negativa y una lesión pusieran freno. Si bien mantiene cierta irregularidad, demostró cualidades para extender jugadas y aportar mucho de distintas formas

