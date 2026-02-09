La reflexión del quarterback de los Patriots Drake Maye tras ser humillado por los Seahawks en el Super Bowl

El Super Bowl LX terminó con un duro golpe para los New England Patriots y especialmente para su joven mariscal de campo Drake Maye, contenido claramente por la unidad defensiva de unos Seattle Seahawks que dominaron el partido de principio a fin, llevándose el mismo 29-13 y alcanzando el segundo Trofeo Lombardi en la historia de la franquicia.

Aunque Maye firmó una actuación sólida en cuanto a dígitos, completando 27 de 43 pases para 295 yardas y dos touchdowns, también lanzó dos intercepciones, una de ellas en un intento de anotación, y perdió un balón suelto, errores que resultaron determinantes en un duelo en el que cada posesión era clave. Es que la presión constante de la defensa del club del estado de Washington y los problemas de protección de la línea ofensiva limitaron las opciones del quarterback de 23 años, capturado hasta en seis ocasiones y sin margen para desarrollar movimientos.

"Si haces las jugadas, estarás ahí celebrando, si no, estarás aquí sentado llorando en el podio", mencionó la tercera escogencia del Draft de la NFL en 2024 a la agencia AP.

El quarterback llegaba al partido cumbre con la ilusión de repetir una hazaña similar a la de Tom Brady, quien ganó el Super Bowl en su segunda temporada como titular. Un triunfo habría supuesto el séptimo anillo para New England, pero el objetivo quedó lejos ante la superioridad mostrada por Seattle. Eso sí, Maye asumió la responsabilidad del resultado y reconoció que debe mejorar su toma de decisiones en momentos clave.

"Todo empieza por mí. Sólo tengo que mejorar con el balón; tomar mejores decisiones, lanzar mejor. Me gustaría volver al principio y rehacerlo", analizó el dos veces invitado al Pro Bowl.

Las cifras reflejan la intensidad del castigo defensivo que sufrió el mariscal de campo de los Patriots, presionado en 19 ocasiones, lo que lo llevó a lanzar varios pases desviados y perdió balones bajo presión, evidenciando el dominio defensivo de los Seahawks. Pese a ello, Maye destacó el orgullo que siente por el camino recorrido durante la temporada y el crecimiento del equipo tras un año anterior marcado por apenas cuatro victorias. "Lo más importante en la vida es que vas a tener momentos así y debes ver cómo te recuperas. Creo que todos los chicos de nuestro vestuario usaremos esto como combustible".

La 2025/2026 supuso un importante salto competitivo para los Pats, quienes regresaron a la élite de la AFC y llevaron a Maye a terminar segundo en la votación al MVP de la NFL, sólo por detrás de Matt Stafford, de Los Angeles Rams.

