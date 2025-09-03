Los 10 novatos más destacados de la NFL en la última década

La NFL ha visto irrumpir a talentos que desde su primera temporada demostraron estar listos para marcar época en el deporte del ovoide, el casco y las hombreras.

De hecho, el galardón Novato del Año tanto en ofensiva como en defensiva es una de las referencias a la hora de valorar el impacto real de un bisoño en el emparrillado, así como otros factores numéricos y hasta intangibles.

Pues la última década de la National Football League ha estado marcada por novatos que no necesitaron tiempo de adaptación en vías de brillar; en especial 10 de ellos.

10. Jalen Carter | Philadelphia Eagles (2023)

Los Eagles eligieron a Jalen Carter en la novena posición global del Draft de la NFL 2023 | Kirby Lee-Imagn Images

Carter ha sido uno de los pocos linieros defensivos debutantes capaces de marcar diferencias inmediatas en épocas recientes. Con una calificación de 87.4 en PFF (nueva analítica llamada Pro Football Focus), el activo de los Eagles demostró fuerza, técnica y capacidad de penetrar en el backfield rival desde el interior de la línea. Asimismo, su influencia defensiva ayudó a mantener a Philadelphia como una de las unidades más temidas de la liga, y todo apunta a que será un referente en su posición por años.

9. Odell Beckham Jr. | New York Giants (2014)

Aunque se ya se cumplen 11 años del estreno de Odell Beckham Jr. en la NFL, y representando a NYG, el mismo resultó legendario. A pesar de perderse los primeros cuatro partidos de la regular de 2014, el tres veces miembro del Pro Bowl acumuló 1.305 yardas y 12 touchdowns en el resto de los 12 careos disputados, incluyendo una atrapada de anotación a una mano contra Dallas Cowboys que se convirtió en una de las mejores acciones de siempre en la competición. Es cierto que sus problemas físicos y extradeportivos parecen haberlo apartado del emparrillado (no tiene equipo en 2025); sin embargo, este receptor abierto cambió la forma en que se percibía dicha posición en cuanto a espectacularidad.

8. Saquon Barkley | New York Giants (2018)

Los Giants fueron la primera franquicia en disfrutar del talento de Barkley | Brad Penner-Imagn Images

Seleccionado en la segunda casilla global de 2018 por los Giants, el actual corredor de los Eagles cumplió con las enormes expectativas en su primera campaña, donde fue nombrado Novato Ofensivo del Año tras registrar 1.307 yardas por tierra y 721 por aire, sumando un total de 15 touchdowns. Su explosividad, visión y capacidad de romper tacleadas lo hicieron referente inmediato en su antigua escuadra, la neoyorquina.

7. Alvin Kamara | New Orleans Saints (2017)

El corredor, hoy de 30 años, tuvo una irrupción versátil y brutal en 2017, sin importar que New Orleans lo tomara apenas en la tercera vuelta (puesto 67 general), al punto que resultó incluido en el primer equipo All-Pro, siendo novato, aunado a exhibir una facilidad única para contribuir tanto por tierra como por aire. Su dinamismo en el backfield y habilidad al momento de encontrar la zona de anotación lo transformaron en esencial en el ataque de de los Saints.

6. Darius Leonard | Indianapolis Colts (2018)

We were very wrong about Colts LB Darius Leonard; he now leads the league in tackles as a rookie https://t.co/dCi9lyfHIv pic.twitter.com/R6MImEI6dq — Bleacher Report (@BleacherReport) October 26, 2018

Luego del draft de 2018 los Colts consiguieron a un líder defensivo en Darius Shaquille Leonard, apoyador externo que recibió la distinción de Novato Defensivo del Año a raíz de acumular 163 tacleadas, para liderar la competición. A pesar de acumular dos ejercicios fuera del circuito, nadie borra la capacidad mostrada por "Maniac" al momento de brillar en el campo, forzando balones sueltos y aportando en cobertura aéreas. No en vano, también coleccionó tres Juegos de Estrellas e igual número de selecciones al All-Pro.

5. Quenton Nelson | Indianapolis Colts (2018)

En un listado dominado por futbolistas de habilidad, el sexto pick del draft de 2018 merece mención especial debido a lo que representó como guardia ofensivo novato. De hecho, Nelson quedó en la escuadra principal del All-Pro en aquel curso, algo prácticamente inédito para alguien con su función en un año de estreno en la mediática liga. Su fuerza, técnica y agresividad lo convirtieron en un bloqueador dominante desde el inicio, asegurando protección para el entonces quarterback de los Colts, Andrew Luck, y mejorando claramente el ataque terrestre de la franquicia.

4. Micah Parsons | Dallas Cowboys (2021)

Micah Parsons empezó en la NFL con los Cowboys | Jerome Miron-Imagn Images

La llegada del apoyador externo, hoy de Green Bay Packers, a los Cowboys y a la NFL en 2021 resultó transformadora, ya que además de llevarse el premio Novato Defensivo del Año, lideró encalificación de pass rush (89.7), según PFF. Su versatilidad le permitió accionar de linebacker, igual que de cazamariscales, acumulando presiones, sacks y pases defendidos con una eficacia por encima de lo común. Con una nota global de 87.9, quien actualmente ostenta cuatro Pro Bowls y dos All-Pro se consolidó como el alma de la defensiva texana en sus primeros meses en el profesionalismo.

3. Sauce Gardner | New York Jets (2022)

Pocos impactos en un intervalo de tiempo tan corto a la altura del generado por Sauce durante la fase clasificatoria de 2022. Fue elegido Novato Defensivo del Año y, más impresionante aún, se convirtió en el primer esquinero bisoño en ser incluido en el primer equipo de la contienda desde Ronnie Lott en 1981. Su manera de anular a receptores estrellas y la confianza en la cobertura individual le llevaron rápidamente a elevar de nivel el sistema defensivo de los Jets.

2. Ja’Marr Chase | Cincinnati Bengals (2021)

5️⃣ DAYS UNTIL THE DRAFT



Ja'Marr Chase was the 5th pick by the @Bengals in 2021. In 2024 he took home the triple crown 👑👑👑 @Real10jayy__



📺: 2025 #NFLDraft – April 24-26 on NFLN/ESPN/ABC

📱: Stream on @NFLPluspic.twitter.com/CAV1mT5b5k — NFL (@NFL) April 19, 2025

Cincinnati no erró al tomar en el lugar 5 del evento de novatos en 2021 al egresado de LSU, quien registró inmediatamente 1.455 yardas y 13 touchdowns, convirtiéndose así en la pieza ofensiva que impulsó a los Bengals hasta el Super Bowl LVI, al margen de perderlo frente a Los Angeles Rams. Asimismo, la calificación lograda por Chase en PFF (85.3) lo puso entre los mejores receptores de la zafra, algo que muy pocos logran precozmente, al tiempo de formar una explosiva dupla junto el estelar mariscal Joe Burrow.

1. Justin Jefferson | Minnesota Vikings (2020)

2️⃣2️⃣ DAYS UNTIL THE DRAFT



Justin Jefferson was the 22nd overall pick by the @Vikings in 2020. Since then he's had the most receiving yards in a player's first five seasons, won OPOY, and is a 2x All-Pro WR ⭐️ ️@jjettas2 pic.twitter.com/3epcA4IItK — NFL (@NFL) April 2, 2025

Al igual que Ja’Marr Chase, Jefferson arribó a la NFL procedente de Louisiana State University, pero en 2020, previo a revolucionar la ofensiva de Minnesota. De hecho, terminó su primera temporada coleccionando 1.400 yardas, récord absoluto para un novato hasta ese momento, aunado a recibir la convocatoria al Pro Bowl y al equipo All-Rookie. Sin dudas, Jefferson ha continuado exhibiendo su poderío a la hora de correr rutas con precisión y generar separación contra esquineros de todo tipo.